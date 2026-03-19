Где погулять на Финском заливе в Санкт-Петербурге?
Где погулять на Финском заливе в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 19 марта 2026 17:40
 Проверено редакцией
вода, фотограф
Global Look Press/Photoagency Interpress
Финский залив — это не только водная гладь, но и множество живописных мест для прогулок, сочетающих природу, историю и активный отдых. Вот несколько интересных локаций, где можно провести время у залива.

Зеленогорский парк культуры и отдыха

Расположен на берегу Финского залива в Зеленогорске (Приморское шоссе, 536а). Это большая территория с аллеями, аттракционами, спортплощадками и пляжем. Здесь можно:

  • прогуляться по набережной с видом на залив;
  • посетить музыкальный павильон (даже если нет концерта, вечерняя подсветка и шум моря создают особую атмосферу);
  • поискать «секретные» смотровые площадки, которые не входят в туристические маршруты;
  • устроить пикник на оборудованных площадках.

Парк «Дубки» в Сестрорецке

Исторический парк, заложенный по приказу Петра I в 1719 году. Здесь император лично высадил 200 дубов из 2000 запланированных. Сегодня в парке можно:

  • прогуляться по аллеям среди вековых деревьев;
  • арендовать велосипед, лодку или катамаран;
  • посетить теннисные корты (открытые и закрытые, работают круглый год);
  • отдохнуть на детских площадках или батутах.

Парк находится недалеко от Сестрорецкого пляжа, где можно совместить прогулку с отдыхом у воды.

Пляж «Ласковый» в Солнечном

Один из самых популярных пляжей Финского залива. Расположен в посёлке Солнечное. Особенности:

  • широкая песчаная линия, окружённая сосновым бором;
  • оборудованные зоны: кабинки для переодевания, туалеты, мангальные площадки;
  • возможность поиграть в бадминтон или позагорать.

Пляж «Чудный» в Репино

Расположен в посёлке Репино рядом с Приморским шоссе. Особенности:

  • песчаный пляж с пологим входом в воду, почти без водорослей;
  • оборудованные площадки для пляжного волейбола;
  • детская игровая площадка с беседкой;
  • рядом — музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты», где можно познакомиться с историей художника.

Кронштадт и музейно-парковое пространство «Остров фортов»

Город-порт на острове Котлин в Финском заливе. Здесь можно:

  • прогуляться по Петровской пристани с видом на залив;
  • посетить Никольский морской собор — храм в неовизантийском стиле, построенный в 1903 году;
  • исследовать музейно-парковое пространство «Остров фортов» — современную территорию с экспозициями, посвящёнными военно-морской истории;
  • увидеть форты — исторические укрепления в акватории залива, некоторые из которых доступны для посещения.
Пономарева Дарина
