Где погулять на Финском заливе в Санкт-Петербурге?

Финский залив — это не только водная гладь, но и множество живописных мест для прогулок, сочетающих природу, историю и активный отдых. Вот несколько интересных локаций, где можно провести время у залива.
Зеленогорский парк культуры и отдыха
Расположен на берегу Финского залива в Зеленогорске (Приморское шоссе, 536а). Это большая территория с аллеями, аттракционами, спортплощадками и пляжем. Здесь можно:
- прогуляться по набережной с видом на залив;
- посетить музыкальный павильон (даже если нет концерта, вечерняя подсветка и шум моря создают особую атмосферу);
- поискать «секретные» смотровые площадки, которые не входят в туристические маршруты;
- устроить пикник на оборудованных площадках.
Парк «Дубки» в Сестрорецке
Исторический парк, заложенный по приказу Петра I в 1719 году. Здесь император лично высадил 200 дубов из 2000 запланированных. Сегодня в парке можно:
- прогуляться по аллеям среди вековых деревьев;
- арендовать велосипед, лодку или катамаран;
- посетить теннисные корты (открытые и закрытые, работают круглый год);
- отдохнуть на детских площадках или батутах.
Парк находится недалеко от Сестрорецкого пляжа, где можно совместить прогулку с отдыхом у воды.
Пляж «Ласковый» в Солнечном
Один из самых популярных пляжей Финского залива. Расположен в посёлке Солнечное. Особенности:
- широкая песчаная линия, окружённая сосновым бором;
- оборудованные зоны: кабинки для переодевания, туалеты, мангальные площадки;
- возможность поиграть в бадминтон или позагорать.
Пляж «Чудный» в Репино
Расположен в посёлке Репино рядом с Приморским шоссе. Особенности:
- песчаный пляж с пологим входом в воду, почти без водорослей;
- оборудованные площадки для пляжного волейбола;
- детская игровая площадка с беседкой;
- рядом — музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты», где можно познакомиться с историей художника.
Кронштадт и музейно-парковое пространство «Остров фортов»
Город-порт на острове Котлин в Финском заливе. Здесь можно:
- прогуляться по Петровской пристани с видом на залив;
- посетить Никольский морской собор — храм в неовизантийском стиле, построенный в 1903 году;
- исследовать музейно-парковое пространство «Остров фортов» — современную территорию с экспозициями, посвящёнными военно-морской истории;
- увидеть форты — исторические укрепления в акватории залива, некоторые из которых доступны для посещения.