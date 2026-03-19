Когда в 2026 году пройдет праздник «Алые паруса»?

Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2026 году пройдёт 28 июня. Это традиционное мероприятие, посвящённое выпускникам школ, которое ежегодно проводится в конце июня, обычно в ночь с пятницы на субботу. Дата выбрана так, чтобы совпасть с периодом белых ночей и выпускными в российских школах. При этом праздник никогда не проводят 22 июня — в годовщину начала Великой Отечественной войны.

История и символика

Название праздника отсылает к одноимённой повести Александра Грина, где корабль с алыми парусами символизирует исполнение мечты. Впервые «Алые паруса» провели в Ленинграде 27 июня 1968 года. После 1979 года праздник отменили, но в 2005 году его возродили по инициативе банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала». В 2026 году фестивалю исполняется 58 лет.

Главный символ мероприятия — бриг «Россия», который используют с 2020 года. Это настоящее парусное судно, способное развивать скорость до 16 узлов (около 30 км/ч), но в акватории Невы оно движется медленнее — не выше 8 узлов (примерно 15 км/ч).

Программа

Традиционно праздник состоит из двух частей:

Концерт на Дворцовой площади. Начинается около 22:00 с выступлений президента РФ и губернатора Санкт-Петербурга, затем стартует концертная программа с участием известных российских исполнителей.

Водно-пиротехническое шоу в акватории Невы. Кульминация — проход брига с алыми парусами и салют. Обычно шоу начинается около 00:40 — в самое тёмное время суток в июне.

Маршрут брига «Россия» в 2026 году, как ожидается, будет традиционным: от Троицкого моста через Эрмитаж, с разворотом у Дворцового моста и возвращением к Троицкому.

Как посмотреть

Доступ на Дворцовую площадь и набережную предоставляется только по бесплатным приглашениям, которые получают выпускники, их родители и учителя. Туристы и жители города могут наблюдать за шоу с открытых набережных (например, Университетской, Адмиралтейской, Английской), мостов или с террасы ресторана с видом на Неву.

Интересные факты

В 2026 году тема праздника — Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. Художественное оформление и концертная программа будут раскрывать эту идею через силу дружбы, смелости, надежды и общей памяти о великих победах предков.

Салют во время шоу запускают с использованием малодымного пороха, чтобы яркие вспышки были хорошо видны на светлом небосклоне.

В прошлом для праздника привлекали артистов «Цирка дю Солей» (в 2010 году) и создавали «пиротехнический мюзикл» с 50 тыс. фейерверков, взрывавшихся в такт симфонической сюите (в 2015 году).

Важные нюансы