Священники против крематория: в Петербурге разгорелся конфликт из‑за отпеваний
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Священники против крематория: в Петербурге разгорелся конфликт из‑за отпеваний

Опубликовано: 19 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Смольный знает о проблемах в крематории.

Управляющий крематорием в Санкт-Петербурге Александр Турбович рассказал о конфликтах, связанных с приходскими священниками, которых для отпеваний направила епархия.

В интервью «КП‑Петербургу» он пояснил, что родственники умерших приглашают в крематорий своих духовных наставников, но представителям епархии это не по душе, поэтому они стараются не допустить проведение отпеваний.

В администрации Смольного подтвердили, что в курсе возникших проблем. Глава профильного отдела Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Андрей Фарков сообщил, что в Санкт-Петербургскую митрополию уже направили официальный запрос.

«Пусть они на своей территории разбираются, кто из них прав, кто виноват. Мы епархию оповестили и уверены, что они подключатся и разберутся в этом деле», — подчеркнул чиновник.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью