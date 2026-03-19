Священники против крематория: в Петербурге разгорелся конфликт из‑за отпеваний

Управляющий крематорием в Санкт-Петербурге Александр Турбович рассказал о конфликтах, связанных с приходскими священниками, которых для отпеваний направила епархия.
В интервью «КП‑Петербургу» он пояснил, что родственники умерших приглашают в крематорий своих духовных наставников, но представителям епархии это не по душе, поэтому они стараются не допустить проведение отпеваний.
В администрации Смольного подтвердили, что в курсе возникших проблем. Глава профильного отдела Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Андрей Фарков сообщил, что в Санкт-Петербургскую митрополию уже направили официальный запрос.
«Пусть они на своей территории разбираются, кто из них прав, кто виноват. Мы епархию оповестили и уверены, что они подключатся и разберутся в этом деле», — подчеркнул чиновник.