От Невского до Джазового сквера: итоги масштабного ремонта в Петербурге

Опубликовано: 29 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В 2025 году ГАТИ Санкт-Петербурга выдала свыше 5 тысяч разрешений на выполнение работ. В городе велись ремонт дорог и мостов, а также обустройство общественных зон.

Среди ключевых проектов — обновление асфальта на Невском проспекте, Дворцовом, Благовещенском и Троицком мостах, а также благоустройство Джазового сквера, прилегающей к Балтийскому вокзалу территории и сквера Соловьева-Седого.

Все мероприятия проводились с соблюдением норм, чтобы минимизировать дискомфорт для горожан.

Ремонтные работы заранее вносились в Перспективную адресную программу — централизованный план, обеспечивающий согласованность мероприятий и сохранность ранее благоустроенных объектов.

В 2025 году более 90% из них выполнено в срок.

До 2030 года в программе предусмотрено свыше 3 тысяч объектов, почти половина — на 2026 год.

Автор:
Юлия Аликова
