От Невского до Джазового сквера: итоги масштабного ремонта в Петербурге

В 2025 году ГАТИ Санкт-Петербурга выдала свыше 5 тысяч разрешений на выполнение работ. В городе велись ремонт дорог и мостов, а также обустройство общественных зон.
Среди ключевых проектов — обновление асфальта на Невском проспекте, Дворцовом, Благовещенском и Троицком мостах, а также благоустройство Джазового сквера, прилегающей к Балтийскому вокзалу территории и сквера Соловьева-Седого.
Все мероприятия проводились с соблюдением норм, чтобы минимизировать дискомфорт для горожан.
Ремонтные работы заранее вносились в Перспективную адресную программу — централизованный план, обеспечивающий согласованность мероприятий и сохранность ранее благоустроенных объектов.
В 2025 году более 90% из них выполнено в срок.
До 2030 года в программе предусмотрено свыше 3 тысяч объектов, почти половина — на 2026 год.
