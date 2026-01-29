Городовой / Полезное / Хитрый трюк из супермаркета, который спасет ваш бюджет: вот как надо хранить продукты, чтобы они не портились
Хитрый трюк из супермаркета, который спасет ваш бюджет: вот как надо хранить продукты, чтобы они не портились

Опубликовано: 29 января 2026 21:30
 Проверено редакцией
холодильник
globallookpress/Victor Lisitsyn

Опытные покупатели давно подметили одну маленькую, но важную хитрость, которую персонал супермаркетов использует ежедневно.

Этот принцип, основанный на логике товарооборота, может радикально изменить организацию хранения в домашних условиях — как на кухне, так и в ванной комнате.

Принцип FIFO: ныряя вглубь за свежестью

Рассмотрим простой пример из жизни любого магазина. Возникает потребность в кефире. Если взять ближайшую к покупателю упаковку, можно обнаружить, что ее срок годности уже “на подходе” — продукт доброкачественный, но не самый свежий.

Чтобы выбрать искомый свежайший товар, необходимо “открыть дверцу холодильника и буквально нырять вглубь, найдете искомое у самой стенки”. Потребуется пересмотреть все упаковки, но выгода для запасов на неделю очевидна.

В профессиональной среде этот метод носит название FIFO — англоязычная аббревиатура First In – First Out. В вольном переводе это означает — “что первым положил – первым и взял”.

Когда планируются крупные закупки, знание этого принципа становится особенно актуальным.

Применение логики магазина в домашней кладовой

Как же этот “метод супермаркета” работает в быту? Точно так же, как и в торговом зале. Условно, после возвращения из гипермаркета или после расстановки домашних заготовок в кладовой, необходимо применить ту же логику.

Продукты с коротким сроком хранения — те, что должны быть использованы в ближайшие день-два — следует ставить “первыми на выход”. Это исключит необходимость рыться и создавать беспорядок.

Вещи, требующие долгого хранения, или товары “второго-третьего эшелона”, убираются подальше — в том числе и к задней стенке. Все должно быть максимально видно и доступно, чтобы “открыл дверцу – и тут же взял, ничего не надо искать”.

Порядок в ванной: не забывая о сроках годности

Заложенная логика прекрасно работает и в ванной комнате, где обычно скапливаются запасы бытовой химии и гигиенических расходников. Чистящие и моющие средства, как выясняется, также имеют сроки годности, пусть и более длительные, чем у скоропортящихся продуктов.

Задача состоит в том, чтобы перебрать арсенал с расчетом: пользоваться в первую очередь теми средствами, сроки хранения которых уже “поджимают”. То, что может подождать, отодвигается. Необходимо помнить изначальный принцип:

“Первым поставил – первым и взял”.

Косметика, зубная паста, другие гигиенические средства должны располагаться на первых рядах, если они активно используются.

“Просрочку”, разумеется, нужно своевременно убирать — точно так, как это делают в образцовых сетевых магазинах. Выгоды очевидны — ничего не будет заваляться, не усохнет и не заветрится, что делает процесс “и экономным, и бережливым, и даже с пользой для бюджета”.

Совершенствование системы: яркие стикеры как навигация

Предложенный метод можно значительно усовершенствовать при помощи простых инструментов — например, ярких стикеров. Найти маркировку производителя на каждой упаковке бывает затруднительно.

С ярким стикером процесс упрощается: крупно написать фломастером или использовать цветовую кодировку. Например, зеленый стикер может обозначать, что продукт “еще полежит”, а красный — “использовать как можно скорее”.

Возможно, для кого-то “метод супермаркета” покажется излишне простым или примитивным. Однако, как гласит известная поговорка, “всё гениальное просто”. При реализации этого метода в холодильнике постоянно будет поддерживаться идеальный порядок.

Достаточно вспомнить работников торговых залов, которые осматривают ряды и передвигают товар, следуя этой знакомой логике — “просрочка”, естественно, подлежит утилизации.

Автор:
Ксения Пронина
