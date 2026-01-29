Хитрый трюк из супермаркета, который спасет ваш бюджет: вот как надо хранить продукты, чтобы они не портились

Опытные покупатели давно подметили одну маленькую, но важную хитрость, которую персонал супермаркетов использует ежедневно.

Этот принцип, основанный на логике товарооборота, может радикально изменить организацию хранения в домашних условиях — как на кухне, так и в ванной комнате.

Принцип FIFO: ныряя вглубь за свежестью

Рассмотрим простой пример из жизни любого магазина. Возникает потребность в кефире. Если взять ближайшую к покупателю упаковку, можно обнаружить, что ее срок годности уже “на подходе” — продукт доброкачественный, но не самый свежий.

Чтобы выбрать искомый свежайший товар, необходимо “открыть дверцу холодильника и буквально нырять вглубь, найдете искомое у самой стенки”. Потребуется пересмотреть все упаковки, но выгода для запасов на неделю очевидна.

В профессиональной среде этот метод носит название FIFO — англоязычная аббревиатура First In – First Out. В вольном переводе это означает — “что первым положил – первым и взял”.

Когда планируются крупные закупки, знание этого принципа становится особенно актуальным.

Применение логики магазина в домашней кладовой

Как же этот “метод супермаркета” работает в быту? Точно так же, как и в торговом зале. Условно, после возвращения из гипермаркета или после расстановки домашних заготовок в кладовой, необходимо применить ту же логику.

Продукты с коротким сроком хранения — те, что должны быть использованы в ближайшие день-два — следует ставить “первыми на выход”. Это исключит необходимость рыться и создавать беспорядок.

Вещи, требующие долгого хранения, или товары “второго-третьего эшелона”, убираются подальше — в том числе и к задней стенке. Все должно быть максимально видно и доступно, чтобы “открыл дверцу – и тут же взял, ничего не надо искать”.

Порядок в ванной: не забывая о сроках годности

Заложенная логика прекрасно работает и в ванной комнате, где обычно скапливаются запасы бытовой химии и гигиенических расходников. Чистящие и моющие средства, как выясняется, также имеют сроки годности, пусть и более длительные, чем у скоропортящихся продуктов.

Задача состоит в том, чтобы перебрать арсенал с расчетом: пользоваться в первую очередь теми средствами, сроки хранения которых уже “поджимают”. То, что может подождать, отодвигается. Необходимо помнить изначальный принцип:

“Первым поставил – первым и взял”.

Косметика, зубная паста, другие гигиенические средства должны располагаться на первых рядах, если они активно используются.

“Просрочку”, разумеется, нужно своевременно убирать — точно так, как это делают в образцовых сетевых магазинах. Выгоды очевидны — ничего не будет заваляться, не усохнет и не заветрится, что делает процесс “и экономным, и бережливым, и даже с пользой для бюджета”.

Совершенствование системы: яркие стикеры как навигация

Предложенный метод можно значительно усовершенствовать при помощи простых инструментов — например, ярких стикеров. Найти маркировку производителя на каждой упаковке бывает затруднительно.

С ярким стикером процесс упрощается: крупно написать фломастером или использовать цветовую кодировку. Например, зеленый стикер может обозначать, что продукт “еще полежит”, а красный — “использовать как можно скорее”.

Возможно, для кого-то “метод супермаркета” покажется излишне простым или примитивным. Однако, как гласит известная поговорка, “всё гениальное просто”. При реализации этого метода в холодильнике постоянно будет поддерживаться идеальный порядок.

Достаточно вспомнить работников торговых залов, которые осматривают ряды и передвигают товар, следуя этой знакомой логике — “просрочка”, естественно, подлежит утилизации.

