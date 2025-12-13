Покажите себя — но подождите: биометрия в Пулково может заработать лишь весной 2026‑го

Новости по теме

Зябко, но законно: почему в СПб «тепло» — это 18°, и как добиться перерасчёта в 2025–2026

Перейти

С 1 марта 2026 россиянам запретят писать многие популярные слова: вот что затронет новый закон

Перейти

Не мишура и не блестки: дизайнер назвал главные цвета и тренды новогоднего декора 2026 года

Перейти

Не спешите паковать чемоданы: «Оман Эйр» начнёт летать из Петербурга лишь в 2026 году

Перейти

Сколько заплатят по больничному в 2026‑м: в Госдуме озвучили новый потолок выплат

Перейти