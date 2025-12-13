Городовой / Город / Покажите себя — но подождите: биометрия в Пулково может заработать лишь весной 2026‑го
Покажите себя — но подождите: биометрия в Пулково может заработать лишь весной 2026‑го

Опубликовано: 13 декабря 2025 10:52
www.legion-media.com
В международном аэропорту Пулково намерены ввести использование биометрических технологий для пассажиров весной 2026 года.

Администрация аэровокзала в городе на Неве собирается разрешить применение биометрических данных пассажиров к началу весны 2026 года. В Пулково уже состоялись испытания этой технологии, которые, по данным генерального директора управляющей компании Леонида Сергеева, дали положительный результат. Прежде всего специалисты проверили, насколько система эффективна в условиях аэродрома.

Сергеев отметил, что следующим важным шагом станет запуск пробного правового режима. Это необходимо для отработки всех процедур использования новых методов идентификации. Руководитель добавил, что первые изменения пассажиры могут ощутить уже в течение первого квартала следующего года.

Планируется, что к концу 2026 года будет принят федеральный закон, разрешающий применять такую технологию во всех крупных воздушных портах страны. После утверждения положений возникнет возможность внедрять биометрические методы распознавания в других российских аэропортах с 2027 года. Такая программа должна повысить удобство и скорость обслуживания пассажиров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
