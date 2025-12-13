«Конец света» в Павловске: что скрывает мраморная колонна на границе парка

Её поставили как ориентир, но время превратило колонну в загадку пейзажа.

В XVIII веке Павловский парк рос так стремительно, что оформленные зоны сменялись дикими участками буквально за шаг. Именно на этой условной границе, в Новой Сильвии, и появилась колонна, высеченная по проекту Чарлза Камерона из светло-розового олонецкого (тивдийского) мрамора.

Она была установлена в 1783 году и сразу получила шуточное придворное имя — Bout du monde, "край света". Не в смысле апокалипсиса, а в прямом: дальше заканчивался ухоженный парк и начиналась неосвоенная территория.

Похожим образом называли и отдельные площадки в Монрепо: это была игра в границы, своеобразная эстетика эпохи — за культивированной природой начинался "другой мир".

Украшение аллеи, перенесённое в сторону

Первоначально колонна стояла совсем в другом месте — строго на оси дворца, в конце Тройной липовой аллеи. Камерон задумывал её как акцент: колонна была видна прямо из окон резиденции. Позже Винченцо Бренна расширил пространство, превратив его в Парадное место.

Но уже в конце XVIII века композицию изменили: колонну перенесли вглубь Новой Сильвии, к западной границе района. Там она сохранилась и сегодня — на насыпанном возвышении, одиноко и намеренно вне основной парадной линии.

Детали, которые почти забыли

Колонна выполнена в ионическом ордере. Ранее, вероятно, её капитель была позолочена. Пьедестал же, сложенный из рускеальского серого мрамора, имеет заглублённые поля — когда-то в них вставлялись декоративные плиты. Позже от них остались только обломанные металлические штыри.

В 1920-е годы архитекторы Павловска хотели установить сюда новые мемориальные доски — Камерону и Гонзаго. Проект так и не воплотили.

Перед реставрацией 2016 года на колонне нашли граффити, следы краски, плесень, трещины. Открывшийся архивный документ помог восстановить детали: пьедестал когда-то украшали плиты красного мрамора, а к колонне вели десять дерновых ступеней.

Колонна сегодня

Сегодня колонна — часть большого ансамбля Новой Сильвии. Она сохраняет не только первоначальный проект Камерона, но и память о том, как развивался Павловский парк: от первых регулярных композиций до более свободных ландшафтных решений.