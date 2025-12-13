Он выше, чем кажется: где под Петербургом скрывается самый высокий водопад области

На правом берегу Волхова есть место, которое будто избегает внимания. Горчаковщинский водопад — самый высокий в Ленинградской области — спрятан так тихо, что даже опытные путешественники нередко проходят мимо.
Четырёхметровый каскад падает в чашу у подножия девонских песчаников, и его высота не меняется годами: природа вырезала этот профиль однажды — и оставила навсегда.
Каменный коридор реки Любаша
К водопаду ведёт короткий каньон. Поток проходит по нему уверенно, словно по коридору, и срывается вниз одним цельным движением. Лиственный лес здесь растёт особенно густо, и в летнюю жару струя кажется приглашением: вода холодная, но бодрящая, а навес у «балкона» водопада позволяет оказаться прямо под падающим потоком.
В тени древних поселений
Горчаковщина стоит рядом с территориями, где зарождались ранние поселения славян и финнов — Любшей и Ладогой. Неподалёку сохранились старые церкви, а чуть дальше по течению — Любшанская крепость, вероятно старейшая в истории Руси. Здесь природа и археология существуют рядом, не мешая друг другу, и тишина леса только подчёркивает древность ландшафта.
Край маленьких водопадов
Отвесный берег Волхова сделал местность родиной для множества каскадов. Есть Малый Горчаковщинский водопад, а за Обухово скрывается даже трёхъярусный — редкая находка для региона. Но главный поток остаётся один: тот самый, что падает в широкую чашу и открывается взгляду только тому, кто дошёл по тропе от деревни.