Мариенбург под Петербургом: как район получил имя от Павла I и забыл своё прошлое

Если ехать из Петербурга в Гатчину балтийским направлением, перед главным вокзалом города поезд делает остановку на платформе с необычным названием — Мариенбург.

Для тех, кто впервые здесь оказывается, слово звучит почти сказочно. Но история названия куда прозаичнее — хотя и очень петербургская по духу.

Район, названный в честь Марии Фёдоровны

В конце XVIII века у Гатчинской мызы возникло небольшое поселение, которое решено было назвать "Мариенбург"— в честь супруги императора Павла I, Марии Фёдоровны. Она активно занималась благотворительными и образовательными инициативами, и её имя нередко появлялось в топонимике империи.

Так появилось поселение, которое позже станет окраиной Гатчины, а в XIX веке — настоящей Егерской слободой, где жили служащие охотничьего ведомства.

Почему вокзал здесь такой необычный

Отдельная глава истории — деревянный вокзал Мариенбурга, построенный в 1870-е годы по проекту архитектора Петра Купинского. Это редкий пример дореволюционной железнодорожной архитектуры, сохранившийся почти в исходном виде.

Когда в 1879 году в расписании появилась одноимённая платформа, жители района сами собрали деньги на строительство вокзала — и здание стало важной точкой местной жизни.

Сегодня вокзал признан объектом культурного наследия, что спасло его от возможного сноса: теперь он официально находится под охраной.

Что такое Мариенбург сейчас

Это северо-западная часть Гатчины с преимущественно деревянной застройкой, населением около 6 тысяч человек и атмосферой небольшого городка внутри большого пригорода Петербурга. Здесь сохранились редкие исторические дома, тишина и свой уклад, который почти не изменился за последние десятилетия.

У жителей Гатчины, кстати, закрепилось другое имя района — неофициальный "Мадрид", родившийся из игры слов.