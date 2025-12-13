Городовой / Город / Без паспорта — на штурм «Ласточки»: пассажир пытался прорваться в поезд Петербург—Псков
Без паспорта — на штурм «Ласточки»: пассажир пытался прорваться в поезд Петербург—Псков

Опубликовано: 13 декабря 2025 16:54
Без паспорта — на штурм «Ласточки»: пассажир пытался прорваться в поезд Петербург—Псков
Городовой ру

Сотрудники полиции сняли пассажира с поезда в ходе происшествия.

В Санкт-Петербурге в субботу электричка «Ласточка», следовавшая в Псков, отправилась с Балтийского вокзала с задержкой на шесть минут. Остановка произошла из-за мужчины, который явился на посадку, не имея при себе паспорта. Перевозчик напомнил, что для взрослых необходимо предъявлять оригинал удостоверения личности, а для детей — свидетельство о рождении или его нотариально заверенную копию.

Представители железной дороги сообщили:

«Один из пассажиров пришёл на посадку без паспорта. На основании этого пассажиру было отказано в посадке. Однако мужчина, несмотря на отказ, всё равно зашёл в вагон и попытался занять своё место. Оперативно прибывшие полицейские решили вопрос — вывели пассажира, и поезд с 6-минутной задержкой отправился по маршруту».

После короткого ожидания ситуация разрешилась, и состав продолжил путь в соответствии с расписанием. Полиция вывела нарушителя из поезда, благодаря чему отправление удалось восстановить быстро.

Автор:
Юлия Аликова
Город
