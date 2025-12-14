Городовой / Город / Замок внебрачного сына Романова: что делает этот готический дворец в Стрельне
Небольшое здание на шоссе хранит куда больше историй, чем можно предположить по виду.

Львовский дворец построили в 1838–1839 годах для генерал-майора Петра Александрова — внебрачного сына великого князя Константина Павловича. Архитектор Август Кольман выбрал стиль, почти не встречавшийся тогда в окрестностях Петербурга: викторианскую готику.

Усадьбу назвали Александровкой, и она действительно выглядела необычно: два корпуса, соединённые галереей, высокая зубчатая башня, асимметрия главного объёма, расположение на живописной террасе. Для современников это было чем-то новым — почти сценой из рыцарского романа, перенесённой под Стрельну.

Неожиданная роль дворца

В начале XX века усадьба перешла к князю Александру Львову — внуку первого владельца. Он был увлечён пожарным делом и устроил во дворце пожарное депо.

Так псевдоготический замок получил совершенно неожиданный функционал: в башне и служебных помещениях размещались пожарные. Это сочетание выглядело почти парадоксально, но в историю дворца именно Львов и вписал своё имя.

Разрушения и тишина послевоенных лет

Во время Великой Отечественной войны дворец оказался на оккупированной территории. Внутреннее убранство было уничтожено, парк — сильно повреждён; выжили лишь несколько старых дубов да погреб на восточной стороне.

Парк постепенно одичал, а соседние территории занял частный сектор. Поэтому сегодня дворец воспринимается как стоящий «сам по себе», хотя когда-то он был частью обширной усадьбы.

Как дворец вернули к жизни

После войны здание реставрировали в 1950-х. В 2013–2015 годах прошла новая реставрация, более тщательная: на неё выделили свыше 12 миллионов рублей из бюджета. Сейчас Львовский дворец — один из самых необычных архитектурных акцентов Стрельны: и псевдоготика, и «замковость», и немного театральная забытая история.

Елизавета Астахова
