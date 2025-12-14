Почему петербуржцы приходят сюда за желаниями: история Двора Ангела на Невском

Если пройти по Невскому проспекту мимо дома № 3, трудно заподозрить, что за фасадом скрывается место, которое петербуржцы называют магическим. На первый взгляд — это классический двор-колодец, один из тех, что можно встретить по всему центру города. Но именно этот двор получил известность под названием Двор Ангела — во многом благодаря его необычной форме и местным легендам.
Почему "Двор Ангела"
У двора действительно редкая конфигурация — почти пятиугольная, образованная флигелями, пристроенными в XIX веке. Над входной аркой — свод, который при определённом ракурсе может напоминать очертания крыльев. Петербуржцы легко создают фольклор из архитектуры — отсюда и название.
Но никаких подтверждений существования "ангельской фигуры" или специально созданного образа здесь нет — это именно городская легенда.
Легенды, которые здесь прижились
Петербург любит мифы, и этот двор стал их частью. Жители рассказывают:
- Если встать под аркой и загадать желание, оно «должно исполниться». Это один из самых популярных мифов, существующий исключительно на уровне устных рассказов.
- Некоторые утверждают, что видели здесь «ангела», но это уже часть городского фольклора — никаких документальных подтверждений, разумеется, нет.
Все эти истории — фольклор, а не историческая реальность.
Что известно точно: история дома № 3
История этого дома вполне документирована. Построенный в 1779 году для коллежского асессора И. З. Шпаковского, он в XIX веке несколько раз менял владельцев.
В 1830-х здесь работало одно из первых почтовых отделений Петербурга, а в 1840-х архитекторы А. М. Горностаев и А. П. Брюллов перестроили здание: надстроили этаж, добавили флигели и тем самым сформировали тот самый необычный пятиугольный двор.
В начале XX века в доме размещались редакции журналов, позже — в советское время — знаменитая редакция "Невы". Сегодня же этот двор живёт иной жизнью: здесь работают кафе, магазин художественных материалов и салон художника.