Городовой / Город / Почему петербуржцы приходят сюда за желаниями: история Двора Ангела на Невском
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Раф вместо чифира и гирлянда на месте колючей проволоки: как теперь будут выглядеть Кресты Общество
Два моста — один новогодний дуэт: в каникулы Дворцовый и Троицкий устроят светомузыкальное шоу Город
Классический советский пышный омлет из столовой: как повторить рецепт, чтобы поднялся и не опадал Общество
Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова Город
Храм, построенный к 300-летию Романовых, спрятан под Петербургом — и выглядит как деревянный терем Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Почему петербуржцы приходят сюда за желаниями: история Двора Ангела на Невском

Опубликовано: 14 декабря 2025 16:15
"Двор Ангела"
Почему петербуржцы приходят сюда за желаниями: история Двора Ангела на Невском
Городовой ру

Место выглядит самым обычным, пока не узнаёшь, почему сюда приходят за желаниями.

Если пройти по Невскому проспекту мимо дома № 3, трудно заподозрить, что за фасадом скрывается место, которое петербуржцы называют магическим. На первый взгляд — это классический двор-колодец, один из тех, что можно встретить по всему центру города. Но именно этот двор получил известность под названием Двор Ангела — во многом благодаря его необычной форме и местным легендам.

Почему "Двор Ангела"

У двора действительно редкая конфигурация — почти пятиугольная, образованная флигелями, пристроенными в XIX веке. Над входной аркой — свод, который при определённом ракурсе может напоминать очертания крыльев. Петербуржцы легко создают фольклор из архитектуры — отсюда и название.

Но никаких подтверждений существования "ангельской фигуры" или специально созданного образа здесь нет — это именно городская легенда.

Легенды, которые здесь прижились

Петербург любит мифы, и этот двор стал их частью. Жители рассказывают:

  • Если встать под аркой и загадать желание, оно «должно исполниться». Это один из самых популярных мифов, существующий исключительно на уровне устных рассказов.
  • Некоторые утверждают, что видели здесь «ангела», но это уже часть городского фольклора — никаких документальных подтверждений, разумеется, нет.

Все эти истории — фольклор, а не историческая реальность.

Что известно точно: история дома № 3

История этого дома вполне документирована. Построенный в 1779 году для коллежского асессора И. З. Шпаковского, он в XIX веке несколько раз менял владельцев.

В 1830-х здесь работало одно из первых почтовых отделений Петербурга, а в 1840-х архитекторы А. М. Горностаев и А. П. Брюллов перестроили здание: надстроили этаж, добавили флигели и тем самым сформировали тот самый необычный пятиугольный двор.

В начале XX века в доме размещались редакции журналов, позже — в советское время — знаменитая редакция "Невы". Сегодня же этот двор живёт иной жизнью: здесь работают кафе, магазин художественных материалов и салон художника.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью