Раф вместо чифира и гирлянда на месте колючей проволоки: как теперь будут выглядеть Кресты

Знаковый петербургский комплекс «Кресты», более ста лет бывший закрытым следственным изолятором, готовится к новой жизни. «Городовой» выяснил, как легендарное здание превратят в общественное пространство, что там появится и когда можно ждать начала работ.
Вице-губернатор Николай Линченко представил утверждённую концепцию преобразования исторического комплекса «Кресты». Главная идея — превратить бывший СИЗО в современное многофункциональное пространство, доступное для горожан.
Что планируют создать на территории:
- Мультимедийный музей «Кресты», который расскажет об истории этого места.
- Два гостиничных комплекса.
- Гастрономическая улица с ресторанами и кафе.
- Пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти».
- Вся территория станет полностью пешеходной для комфортных прогулок.
- Храм Святого Александра Невского сохранится как архитектурная доминанта.
По словам Линченко, после завершения работ в новом комплексе будет создано*около 1200 новых рабочих мест.
Полноценные работы по реконструкции начнутся только после проведения историко-культурной экспертизы, которая определит, как именно можно преобразовывать объект культурного наследия, не навредив его исторической ценности.