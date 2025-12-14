Городовой / Общество / Раф вместо чифира и гирлянда на месте колючей проволоки: как теперь будут выглядеть Кресты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Два моста — один новогодний дуэт: в каникулы Дворцовый и Троицкий устроят светомузыкальное шоу Город
Классический советский пышный омлет из столовой: как повторить рецепт, чтобы поднялся и не опадал Общество
Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова Город
Храм, построенный к 300-летию Романовых, спрятан под Петербургом — и выглядит как деревянный терем Город
В Петербурге до 15 января вводят запрет на посещение Невы и Мойки: что важно знать туристам Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Раф вместо чифира и гирлянда на месте колючей проволоки: как теперь будут выглядеть Кресты

Опубликовано: 14 декабря 2025 23:00
Кресты арт
Раф вместо чифира и гирлянда на месте колючей проволоки: как теперь будут выглядеть Кресты
Фото: Городовой.ру

Экс-тюрьма преображается согласно плану городских властей.

Знаковый петербургский комплекс «Кресты», более ста лет бывший закрытым следственным изолятором, готовится к новой жизни. «Городовой» выяснил, как легендарное здание превратят в общественное пространство, что там появится и когда можно ждать начала работ.

Вице-губернатор Николай Линченко представил утверждённую концепцию преобразования исторического комплекса «Кресты». Главная идея — превратить бывший СИЗО в современное многофункциональное пространство, доступное для горожан.

Что планируют создать на территории:

  • Мультимедийный музей «Кресты», который расскажет об истории этого места.
  • Два гостиничных комплекса.
  • Гастрономическая улица с ресторанами и кафе.
  • Пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти».
  • Вся территория станет полностью пешеходной для комфортных прогулок.
  • Храм Святого Александра Невского сохранится как архитектурная доминанта.

По словам Линченко, после завершения работ в новом комплексе будет создано*около 1200 новых рабочих мест.

Полноценные работы по реконструкции начнутся только после проведения историко-культурной экспертизы, которая определит, как именно можно преобразовывать объект культурного наследия, не навредив его исторической ценности.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью