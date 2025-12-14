Два моста — один новогодний дуэт: в каникулы Дворцовый и Троицкий устроят светомузыкальное шоу

Новости по теме

Соло-путешествия: куда едут одинокие туристы на новогодние праздники и почему Петербург конкурирует с Парижем

К празднику на поезде: РЖД на новогодние праздники запускает свыше 700 дополнительных рейсов

В Петербурге до 15 января вводят запрет на посещение Невы и Мойки: что важно знать туристам

Город на Неве вновь привлек туристов: около 12,5 миллиона гостей в 2025 году встретил Петербург

Не за белыми ночами, а за контрактами: в Петербурге за год число деловых туристов выросло более чем на 10%

