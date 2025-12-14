Городовой / Город / Два моста — один новогодний дуэт: в каникулы Дворцовый и Троицкий устроят светомузыкальное шоу
Два моста — один новогодний дуэт: в каникулы Дворцовый и Троицкий устроят светомузыкальное шоу

Опубликовано: 14 декабря 2025 22:51
Первые показы назначены на 20 декабря, начало запланировано на 20:00 и 20:15.

Новый светомузыкальный проект появится в Санкт-Петербурге к новогодним праздникам, об этом сообщил заместитель градоначальника Борис Пиотровский. Выступления проведут не только на Дворцовом и Троицком мостах, но и на Дворцовой набережной. Премьерный показ назначен на 20 декабря, начало — в 20:00 и 20:15.

Основная часть выступлений будет организована со 2 по 11 января, также в вечернее время. О запуске этого праздника сообщил сам вице-губернатор в социальной сети. Как отметил Пиотровский, шоу рассчитано на жителей города и туристов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
