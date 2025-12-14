«Они слышали небо»: новый памятник на Петроградской стороне, посвящённый незрячим защитникам блокадного Ленинграда

Он увековечивает тех, кто охранял город, не видя света, но слыша угрозу.

На Петроградской стороне появился памятник, которого в Петербурге давно ждали. В тихом сквере на Стрельнинской улице, рядом с библиотекой для незрячих и Народным музеем истории ВОС, теперь стоит бронзовая фигура человека, который… слушает небо.

Это — Памятник слепым слухачам, незрячим добровольцам, помогавшим защищать город во время блокады.

Кто такие слепые слухачи

Идея привлечь незрячих жителей к противовоздушной обороне возникла в разгар блокады. В городе оставалось сотни слепых людей, и когда ПВО объявила набор добровольцев — многие откликнулись.

Отобрали только двадцать: тех, чей слух был настолько тонким, что они могли различить тип самолёта по звуку, отличить его дистанцию, направление и даже скорость подлёта.

Слухачей обучали в оснащённых звукоулавливателями помещениях. После подготовки 12 лучших были зачислены в действующую армию. Именно они слушали небо, когда приборы отказывали, а город держался на пределе. Их работа казалась незаметной, но именно их сигналы использовались для своевременного включения сирен и уточнения данных для ПВО.

Что изображено на памятнике

Бронзовая композиция высотой 2,25 метра — обобщённый образ незрячего воина в стальной каске и наушниках. Он сидит, вслушиваясь вдаль, а за его спиной — стилизованные раструбы звукоулавливателя.

Постамент выполнен под клёпаный металл военного времени. На передней грани — надпись "Слепым слухачам", на обратной — "Незрячим защитникам неба блокадного Ленинграда".

Скульптура специально сделана так, чтобы до неё можно было дотронуться: это место памяти, доступное и тем, кто видит мир иначе.

Почему именно здесь

Сквер на Стрельнинской улице — неслучайный выбор. Рядом находятся:

Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих,

музей истории местной организации ВОС.

Это пространство давно стало точкой притяжения для незрячего сообщества. Теперь здесь есть и памятник тем, кто когда-то защитил город своим слухом.