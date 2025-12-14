Городовой / Город / «Они слышали небо»: новый памятник на Петроградской стороне, посвящённый незрячим защитникам блокадного Ленинграда
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Раф вместо чифира и гирлянда на месте колючей проволоки: как теперь будут выглядеть Кресты Общество
Два моста — один новогодний дуэт: в каникулы Дворцовый и Троицкий устроят светомузыкальное шоу Город
Классический советский пышный омлет из столовой: как повторить рецепт, чтобы поднялся и не опадал Общество
Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова Город
Храм, построенный к 300-летию Романовых, спрятан под Петербургом — и выглядит как деревянный терем Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

«Они слышали небо»: новый памятник на Петроградской стороне, посвящённый незрячим защитникам блокадного Ленинграда

Опубликовано: 14 декабря 2025 18:15
Памятник слепым слухачам
«Они слышали небо»: новый памятник на Петроградской стороне, посвящённый незрячим защитникам блокадного Ленинграда
Городовой ру

Он увековечивает тех, кто охранял город, не видя света, но слыша угрозу.

На Петроградской стороне появился памятник, которого в Петербурге давно ждали. В тихом сквере на Стрельнинской улице, рядом с библиотекой для незрячих и Народным музеем истории ВОС, теперь стоит бронзовая фигура человека, который… слушает небо.

Это — Памятник слепым слухачам, незрячим добровольцам, помогавшим защищать город во время блокады.

Кто такие слепые слухачи

Идея привлечь незрячих жителей к противовоздушной обороне возникла в разгар блокады. В городе оставалось сотни слепых людей, и когда ПВО объявила набор добровольцев — многие откликнулись.

Отобрали только двадцать: тех, чей слух был настолько тонким, что они могли различить тип самолёта по звуку, отличить его дистанцию, направление и даже скорость подлёта.

Слухачей обучали в оснащённых звукоулавливателями помещениях. После подготовки 12 лучших были зачислены в действующую армию. Именно они слушали небо, когда приборы отказывали, а город держался на пределе. Их работа казалась незаметной, но именно их сигналы использовались для своевременного включения сирен и уточнения данных для ПВО.

Что изображено на памятнике

Бронзовая композиция высотой 2,25 метра — обобщённый образ незрячего воина в стальной каске и наушниках. Он сидит, вслушиваясь вдаль, а за его спиной — стилизованные раструбы звукоулавливателя.

Постамент выполнен под клёпаный металл военного времени. На передней грани — надпись "Слепым слухачам", на обратной — "Незрячим защитникам неба блокадного Ленинграда".

Скульптура специально сделана так, чтобы до неё можно было дотронуться: это место памяти, доступное и тем, кто видит мир иначе.

Почему именно здесь

Сквер на Стрельнинской улице — неслучайный выбор. Рядом находятся:

  • Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих,
  • музей истории местной организации ВОС.

Это пространство давно стало точкой притяжения для незрячего сообщества. Теперь здесь есть и памятник тем, кто когда-то защитил город своим слухом.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 8
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью