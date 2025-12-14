Не только Атланты и грифоны: главный «секретный» ритуал исполнения желаний в центре Петербурга

В Петербурге мест, в которых исполняются желания, больше, чем кажется. Гости города трут палец Атланту у Нового Эрмитажа, ищут башню с грифонами во дворах Васильевского острова, бросают монетки зайцу у Петропавловки. Но одно место остаётся почти незаметным на фоне привычных ритуалов — хотя стоит прямо в центре Дворцовой площади.
Речь об Александровской колонне. Монумент, который пережил шторма, революции, перестройки и стоит без единого крепления, породил и собственный городской обычай.
Как появилась традиция
Точного происхождения этой традиции нет: она не связана с официальной историей Александровской колонны и не упоминается в документах XIX–XX веков. Со временем вокруг монумента просто сложилось несколько неформальных городских примет — одна из них предполагает обход колонны с загаданным желанием.
Сегодня этот ритуал знают в основном петербуржцы и те, кто услышал о нём от знакомых: он передаётся устно, а не через путеводители.
Как загадать желание у Александровской колонны
Ритуал, связанный с колонной, предельно простой. Это городская традиция, которая со временем закрепилась вокруг монумента, — способ загадать желание в особой точке Дворцовой площади.
1. Подойдите к колонне.
Удобнее делать это в момент, когда на площади не слишком многолюдно.
2. Сформулируйте желание заранее.
Коротко и ясно, в форме утвердительного высказывания!
3. Обойдите колонну три раза по часовой стрелке.
Во время обхода стараются не отвлекаться и держать в голове выбранную формулировку.
Почему именно здесь
Александровская колонна давно стала одной из главных точек притяжения на Дворцовой площади. Из-за её конструкции и узнаваемости со временем появились разные небольшие приметы, и обход колонны с желанием — одна из них.
Она не связана с официальной историей памятника, но прочно вошла в городской обиход и продолжает существовать как часть петербургских традиций.