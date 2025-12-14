Не только Атланты и грифоны: главный «секретный» ритуал исполнения желаний в центре Петербурга

Тысячи людей проходят мимо каждый день, даже не догадываясь, что место рядом используется совсем не только как украшение площади.

В Петербурге мест, в которых исполняются желания, больше, чем кажется. Гости города трут палец Атланту у Нового Эрмитажа, ищут башню с грифонами во дворах Васильевского острова, бросают монетки зайцу у Петропавловки. Но одно место остаётся почти незаметным на фоне привычных ритуалов — хотя стоит прямо в центре Дворцовой площади.

Речь об Александровской колонне. Монумент, который пережил шторма, революции, перестройки и стоит без единого крепления, породил и собственный городской обычай.

Как появилась традиция

Точного происхождения этой традиции нет: она не связана с официальной историей Александровской колонны и не упоминается в документах XIX–XX веков. Со временем вокруг монумента просто сложилось несколько неформальных городских примет — одна из них предполагает обход колонны с загаданным желанием.

Сегодня этот ритуал знают в основном петербуржцы и те, кто услышал о нём от знакомых: он передаётся устно, а не через путеводители.

Как загадать желание у Александровской колонны

Ритуал, связанный с колонной, предельно простой. Это городская традиция, которая со временем закрепилась вокруг монумента, — способ загадать желание в особой точке Дворцовой площади.

1. Подойдите к колонне.

Удобнее делать это в момент, когда на площади не слишком многолюдно.

2. Сформулируйте желание заранее.

Коротко и ясно, в форме утвердительного высказывания!

3. Обойдите колонну три раза по часовой стрелке.

Во время обхода стараются не отвлекаться и держать в голове выбранную формулировку.

Почему именно здесь

Александровская колонна давно стала одной из главных точек притяжения на Дворцовой площади. Из-за её конструкции и узнаваемости со временем появились разные небольшие приметы, и обход колонны с желанием — одна из них.

Она не связана с официальной историей памятника, но прочно вошла в городской обиход и продолжает существовать как часть петербургских традиций.