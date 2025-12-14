Где под Петербургом спрятана колыбель русского лесоводства: тропа, по которой ходили ещё при Александре II

Маршрут здесь плавно проходит через лес, но каждый его участок связан с историей, куда более длинной, чем кажется.

Лисинский дендропарк в Ленинградской области — один из тех уголков, куда приезжают "просто пройтись по тропе". Но маршрут здесь ведёт не только через красивый лес.

Он проходит по территории, где зарождалась научная школа лесного дела России, где закладывали первые экспериментальные культуры лиственницы, а император Александр II обсуждал проекты охотничьих построек.

Экотропа начинается напротив Лисинского лесного колледжа — и сразу погружает в пространство, которое больше похоже на открытую учебную лабораторию под небом, чем на обычный лес.

Старый парк и первые дубы лесной школы

Одно из самых неожиданных мест на маршруте — старый парк. Здесь сохранились два дуба посадки 1837 года. Тогда это были символические деревья, посаженные в честь первого выпуска специалистов Императорского лесного института, проходивших практику именно в Лисино.

Дуб, провозглашённый Петром I "заповедной породой", стал знаком российской лесной службы. Эти два дерева — живое напоминание о том, где формировалась её традиция.

Лесная лаборатория XIX века

Лисинский дендропарк — одна из первых природных лабораторий России. Здесь и сегодня учатся студенты СПбГЛТУ и Лисинского лесного колледжа.

На тропе можно увидеть:

учебный лесной питомник, где выращивают посадочный материал ели и сосны;

культуры лиственницы, созданные под руководством учёного Ф. К. Арнольда в 1845–1847 годах — один из ранних опытов интродукции породы;

участок естественного леса, превращённый в "класс под открытым небом".

Для тех, кто интересуется лесным делом, это место — своего рода музей развития российской лесной науки.

Императорское Лисино: охоты, дворец и церковь Бенуа

Тропа проходит рядом с напоминаниями о более парадной, придворной истории. В середине XIX века здесь располагались царские охотничьи угодья. От них сохранилось место старого ремиза, где держали куропаток.

Чуть дальше стояли постройки архитектора Н. Бенуа — охотничий дворец и храм Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Проект храма одобрил лично Александр II, который приезжал в Лисино десятки раз. Сегодня эти здания — объекты культурного наследия.

Почему Лисино называют "колыбелью лесоводства"

Ни одно другое место под Петербургом не сочетает так много слоёв: ранние эксперименты с породами, учебные практики XIX века, императорские охоты, военная память и современную научную работу.

Экотропа здесь поэтому не просто прогулочный маршрут. Это путь через 180 лет истории отечественного лесного дела.