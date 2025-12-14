"Ложно распиаренное как место уединения" — что на самом деле нужно знать о доступе в Ламмин-Суо под Петербургом

Место красивое и редкое, но режим посещения здесь совсем не такой, как думают.

Болото Ламмин-Суо — одно из самых красивых и научно важных верховых болот Карельского перешейка. На фотографиях оно выглядит как «место силы» и идеальная локация для прогулки, поэтому многие верят, что внутри есть экотропа. Но это одно из самых распространённых заблуждений.

Это не экотропа

В Ламмин-Суо действительно есть деревянные мостки — но они не туристические. Это инфраструктура Зеленогорской полевой экспериментальной базы, которая с 1950-х годов изучает гидрологию и геофизику болот. Мостки проложены не для прогулок, а для доступа сотрудников к научным точкам наблюдений.

"Ложно распиаренный как "место уединения". Заказник находится под научным наблюдением! В бесснежный период проход ЗАПРЕЩЁН. Мостки — собственность научной базы, это НЕ ЭКОТРОПА" пишут в отзывах.

Болото часто принимают за "официальный маршрут" — хотя никакого маршрута для туристов здесь никогда не было.

Можно ли сюда приходить?

Да — но не круглый год.

Ламмин-Суо является региональным природным заказником, и для него действует режим охраны (Постановление Правительства ЛО № 367).

Согласно нему:

❌ В бесснежный период посещение болота запрещено.

Потому что:

верховое болото — очень хрупкая экосистема;

шаг человека повреждает сфагнум, а он восстанавливается десятилетиями;

тропы нарушают гидрологический режим, ради которого болото и охраняют;

на территории находятся научные точки мониторинга.

Зимой посещение возможно.

Когда болото промерзает, верхний слой становится твёрдым, и риск нанести вред минимальный. Именно в этот период сюда приходят фотографы и туристы.

Летом же посещение возможно только по согласованию с дирекцией заказника или научной базой.

Так можно ли туда поехать?

Да — если понимать, как устроен режим охраны, и выбирать правильное время года.

Ламмин-Суо — место редкое: настоящий образец верхового болота, один из эталонных объектов Карельского перешейка, где сохранились редкие виды мхов, грибы из Красной книги и особая тишина, которую невозможно найти ни у озёр, ни в лесах.

"Красивое , спокойное место. Отличный чистый воздух. Заповедник богат мхами и лишайниками занесёными в красную книгу. Вообще хорошее место для уединения с природой." отмечают посетители в отзывах.

Посетить его можно. Но сделать это важно так, чтобы болото осталось таким же красивым для следующих поколений — и для науки.

Ламмин-Суо можно увидеть, но нужно знать когда и как. И это делает его ещё более особенным местом.