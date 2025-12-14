Осиновецкий маяк: 70-метровый гигант Ладоги, который стал светом жизни для блокадного Ленинграда

Он пережил войну и штормы и до сих пор продолжает освещать путь над Ладогой.

Если ехать вдоль берега Ладожского озера в сторону посёлка Ладожское Озеро, маяк появляется внезапно — тонкая красно-белая башня, словно нарисованная на фоне неба. Он кажется игрушечным издалека, но стоя рядом, понимаешь масштаб: 70 метров высоты, почти как двадцатиэтажный дом.

И это не музей. Осиновецкий маяк — один из самых высоких маяков мира и до сих пор работает.

Как его построили

Маяк возвели в 1905–1910 годах на мысе Осиновец — стратегической точке входа в бухту Петрокрепость (современный Шлиссельбург). Внутри установили французскую линзу Френеля — такую же технологию используют крупнейшие маяки мира.

Сигналы маяка — белые, красные и зелёные вспышки, в зависимости от сектора — видны на расстоянии до 22 морских миль (чуть больше 40 км).

Чтобы подняться на верхнюю площадку с лампами, нужно пройти 366 ступеней по узкой винтовой лестнице — доступно это только с экскурсиями или по договорённости со смотрителем.

Как маяк стал надеждой блокадного Ленинграда

В Великую Отечественную войну мыс Осиновец оказался жизненно важной точкой. Здесь начиналась знаменитая Дорога жизни — водная трасса, соединявшая окружённый город с Большой землёй.

В навигацию Ладожского озера отсюда:

везли продовольствие для Ленинграда,

эвакуировали жителей — за годы блокады отсюда вывезли более 500 тысяч человек.

И всё это время маяк продолжал работать — несмотря на бомбёжки, штормы, нехватку ресурсов. Его свет помогал суднам заходить в бухту даже ночью и в непогоду.

Кто следит за маяком сегодня

С 2009 года за состоянием башни и работой оборудования следит смотритель Олег Карепанов — бывший дальнобойщик, который однажды увидел маяк и решил изменить свою жизнь. Он ухаживает за сооружением, проводит редкие экскурсии и считает маяк своим призванием.

Можно ли подняться внутрь

Маяк — действующий объект навигации, поэтому свободного доступа нет. Попасть внутрь можно на официальную экскурсию (организуются не регулярно), или по договорённости со смотрителем.

Но даже без подъёма башня впечатляет: вокруг — песчаный пляж, мощные камни, гладь Ладоги и невероятные виды.

📍 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ладожское Озеро, 30,

