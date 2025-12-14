Осиновецкий маяк: 70-метровый гигант Ладоги, который стал светом жизни для блокадного Ленинграда

Если ехать вдоль берега Ладожского озера в сторону посёлка Ладожское Озеро, маяк появляется внезапно — тонкая красно-белая башня, словно нарисованная на фоне неба. Он кажется игрушечным издалека, но стоя рядом, понимаешь масштаб: 70 метров высоты, почти как двадцатиэтажный дом.
И это не музей. Осиновецкий маяк — один из самых высоких маяков мира и до сих пор работает.
Как его построили
Маяк возвели в 1905–1910 годах на мысе Осиновец — стратегической точке входа в бухту Петрокрепость (современный Шлиссельбург). Внутри установили французскую линзу Френеля — такую же технологию используют крупнейшие маяки мира.
Сигналы маяка — белые, красные и зелёные вспышки, в зависимости от сектора — видны на расстоянии до 22 морских миль (чуть больше 40 км).
Чтобы подняться на верхнюю площадку с лампами, нужно пройти 366 ступеней по узкой винтовой лестнице — доступно это только с экскурсиями или по договорённости со смотрителем.
Как маяк стал надеждой блокадного Ленинграда
В Великую Отечественную войну мыс Осиновец оказался жизненно важной точкой. Здесь начиналась знаменитая Дорога жизни — водная трасса, соединявшая окружённый город с Большой землёй.
В навигацию Ладожского озера отсюда:
- везли продовольствие для Ленинграда,
- эвакуировали жителей — за годы блокады отсюда вывезли более 500 тысяч человек.
И всё это время маяк продолжал работать — несмотря на бомбёжки, штормы, нехватку ресурсов. Его свет помогал суднам заходить в бухту даже ночью и в непогоду.
Кто следит за маяком сегодня
С 2009 года за состоянием башни и работой оборудования следит смотритель Олег Карепанов — бывший дальнобойщик, который однажды увидел маяк и решил изменить свою жизнь. Он ухаживает за сооружением, проводит редкие экскурсии и считает маяк своим призванием.
Можно ли подняться внутрь
Маяк — действующий объект навигации, поэтому свободного доступа нет. Попасть внутрь можно на официальную экскурсию (организуются не регулярно), или по договорённости со смотрителем.
Но даже без подъёма башня впечатляет: вокруг — песчаный пляж, мощные камни, гладь Ладоги и невероятные виды.
📍 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ладожское Озеро, 30,