Две новые подписи на карте Петербурга: «Путиловская» и «Юго‑Западная» уже добавлены
Две новые подписи на карте Петербурга: «Путиловская» и «Юго‑Западная» уже добавлены

Опубликовано: 14 декабря 2025 19:42
Две новые подписи на карте Петербурга: «Путиловская» и «Юго‑Западная» уже добавлены
На схемах вестибюлей станций появилась временная отметка о закрытии входа.

Пользователи «Яндекс Карт» теперь могут увидеть на схеме метро две новые станции строящейся «коричневой» ветки Петербурга. На карте обозначены «Юго-Западная» и «Путиловская», при этом указано, что вход на них пока закрыт. Станции соединены линией коричневого цвета, что отражает планируемое направление маршрута.

Вестибюль станции «Путиловская» находится на улице Васи Алексеева — между проспектами Маршала Говорова и Стачек. Станция «Юго-Западная» расположена в районе пересечения проспектов Маршала Казакова и Жукова. Таким образом, пользователи могут заранее ознакомиться с будущим расположением остановок.

Автор:
Юлия Аликова
