Просто добавь воды: что мы пили под видом сухих напитков в 90‑х

Сейчас почти никто уже не смешивает кислотного цвета порошки, и не подает к праздничному столу.

Помните те самые пакетики, от которых комната наполнялась химическим ароматом тропических фруктов? Invite, Zuko, Yupi — эти названия звучали как пароль для посвящённых. В 90‑е они были везде: в школьных портфелях, на кухнях, в руках у каждого второго подростка. Давайте вспомним, чем же нас тогда угощали и куда всё это делось.

Начнём с Yupi — чилийского первопроходца, который ворвался на российский рынок. Пакетик весом всего 15 г обещал превратить полтора литра воды в напиток мечты. В ассортименте было множество вкусов, но разница между ними ощущалась лишь на уровне ароматизатора — основа оставалась неизменной.

И да, вкус… скажем так, оставлял желать лучшего. Впрочем, это не помешало Yupi завоевать популярность — дефицит качественных товаров и жажда «забугорного» сделали своё дело.

Следом появился отечественный Invite. Реклама с призывом «просто добавь воды» прочно засела в головах. За примерно ту же цену покупатель получал уже 2 л напитка — что, впрочем, не улучшало вкусовые качества.

Состав мало отличался от Yupi: сплошные Е‑добавки и ароматизаторы. Некоторые родители, подозревая неладное, запрещали детям пить эти смеси. Но юных экспериментаторов это не останавливало: многие высыпали порошок прямо в рот — без всякой воды. Многие в детстве не устояли перед этим «деликатесом».

А вот Zuko решил пойти другим путём. Тот же чилийский производитель, но иной подход: пакетик в 25 г на литр воды обещал более насыщенный вкус. И надо признать — обещание отчасти выполнялось. Zuko действительно выделялся на фоне конкурентов, хотя состав по‑прежнему был далёк от натурального.

Золотой век сухих напитков пришёлся на 1994 год: по некоторым данным, объём продаж достигал 120–150 млн долларов в год. Но уже в 1995‑м ситуация резко изменилась. Виной тому стала масштабная кампания по дискредитации сухих напитков — её запустили производители «натуральных» соков.

И что же сейчас? Удивительно, но все три бренда живы. Их без труда можно найти на маркетплейсах — Ozon, Wildberries и других. Возможно, рецептура слегка изменилась за эти годы, но вряд ли радикально. Так что если вам вдруг захочется окунуться в атмосферу 90‑х — пакетик ностальгии всегда под рукой.