Тоннели под водой: драматическая история перегона «Лесная-Площадь Мужества»

В истории петербургского метро есть страница, которую не найти в туристических путеводителях, но которая навсегда осталась в памяти метростроевцев. Речь — о перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», где дважды разворачивалась борьба человека с подземной стихией.

Первый прорыв: 1974 год

8 апреля 1974 года в 16:30 произошло то, чего не случалось прежде ни в одной подземке мира. При бурении разведочной скважины в тоннель хлынул ледяной поток — вода вместе с песком устремилась внутрь, сметая всё на пути.

Проблема была в геологическом «сюрпризе» — под трассой метро протекала подземная река. Строители столкнулись с водонасыщенным песчаным пластом под высоким давлением.

Ситуация осложнялась сроками: объект нужно было сдать к XXV съезду КПСС, а «Площадь Мужества» задумывалась как первая в мире односводчатая станция глубокого заложения.

Вместо того чтобы искать обходные пути, решили идти напролом — проложить тоннели прямо сквозь подвижный грунт. Для защиты применили технологию замораживания: вдоль трассы пробурили скважины и закачали хладагент. Но система дала сбой: 8 апреля замёрзший барьер не выдержал напора воды.

На поверхности последствия были не менее драматичными:

в кварталах над аварийным участком появились просадки грунта;

дороги провалились в воронки;

некоторые здания получили серьёзные повреждения.

Несмотря на катастрофу, от проекта не отказались. На смену обычной заморозке пришёл жидкий азот — технология настолько новаторская, что её пришлось собирать по крупицам со всей страны. В итоге в тоннели закачали свыше 8 тысяч тонн криогенного вещества. Это позволило остановить воду, очистить пути и завершить строительство.

31 декабря 1975 года перегон торжественно открыли — точно в срок. Но победа оказалась временной.

Второй удар: 1995 год

Годы шли, а подземная река не сдавалась. Тоннели постепенно проседали, сквозь бетон проступала влага. В начале декабря 1995 года стихия взяла реванш: плавун вновь прорвал породу, на этот раз в нижний тоннель.

Через несколько дней движение остановили. Метрополитен оказался разорван на две части:

участок «Проспект Ветеранов» — «Лесная»;

участок «Площадь Мужества» — «Девяткино».

Для связи запустили бесплатный автобус, но это было лишь временное решение.

Возрождение: 2003–2004 годы

Решение было принято радикальное: проложить новую трассу в стороне от старой. Инженеры выбрали маршрут на 20 метров выше и в 200 метрах в стороне от аварийного перегона. Работы заняли несколько лет, но результат оправдал ожидания.

В ноябре 2003 года строительство завершили, а летом 2004‑го движение восстановили полностью. Старый участок остался под землёй — навсегда затопленный и законсервированный.

Эпилог: уроки подземной войны

До сих пор эксперты спорят: был ли второй прорыв следствием первой аварии или конструкции просто исчерпали ресурс? Однозначного ответа нет.

Но есть и другой вывод: современные технологии позволили создать надёжные тоннели, которые сегодня считаются одними из самых безопасных в петербургском метро. История перегона «Лесная» — «Площадь Мужества» стала не только хроникой катастроф, но и свидетельством инженерной воли — способности учиться на ошибках и находить решения даже в самых сложных условиях.