Новогодние маршруты: РЖД запустил необычные поезда из Петербурга на север и восток

В преддверии новогодних праздников РЖД расширяет маршрутную сеть — из Петербурга отправятся дополнительные поезда в непривычных направлениях. Среди новинок — рейсы в Киров с Витебского вокзала и маршрут в Ижевск через Москву и Нижний Новгород. Разберём ключевые новинки расписания.
Двухэтажная классика: Петербург — Кострома
Поезд № 43/44 усилен на весь праздничный период:
- даты: с 19 декабря по 11 января (из Петербурга), с 20 декабря по 12 января (из Костромы);
- особенность: двухэтажные вагоны ФПК;
- исключение: 31 декабря поезд не курсирует.
Маршрут остаётся традиционным, но частота рейсов даёт пассажирам гибкость в планировании поездок.
Экспресс в старину: Москва — Переславль‑Залесский
Турпоезд № 927/928 «Переславский экспресс» станет ежедневным с 1 по 11 января. Несмотря на короткую дистанцию, билеты продаются с местами — сервис на уровне дальних маршрутов.
Через Вологодчину: Петербург — Ярославль
Поезд № 565/566 свяжет города через Череповец и Вологду:
- из Ярославля: 27, 29 декабря и 7 января;
- обратно: 28, 30 декабря, 8 и 11 января.
Маршрут особенно удобен для жителей Вологодской области, обеспечивая транзитный доступ к новогодним локациям.
Дальний бросок: Мурманск — Ярославль
Один из самых протяжённых праздничных маршрутов — поезд № 227/228:
- из Мурманска: 26 декабря, 3 и 7 января;
- из Ярославля: 29 декабря, 6 и 10 января.
Восточный экспресс с Витебского: Петербург — Киров
Необычный для восточного направления отправной пункт — Витебский вокзал. Поезд № 273/274 пройдёт через Тосно и Волховстрой, первая остановка — Тихвин. В составе:
- сидячие вагоны;
- плацкартные;
- купейные.
Большое кольцо: Петербург — Ижевск
Поезд № 255/256 охватит сразу несколько регионов:
- из Ижевска: 24, 28 декабря, 2, 6 и 10 января;
- из Петербурга: 26, 30 декабря, 4, 8 и 12 января.
Маршрут пролегает через Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань — идеальный вариант для тех, кто планирует масштабное новогоднее путешествие.