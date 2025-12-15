Городовой / Общество / Новогодние маршруты: РЖД запустил необычные поезда из Петербурга на север и восток
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему петербуржцы потянулись в Поднебесную: спрос на рейсы в Китай удвоился Город
Доходные дома вернутся: градостроитель назвал признак, по которому аренда станет нормой в Петербурге Город
Игрушки на ёлке, а не на свалке: в Госдуме предлагают платформу обмена новогодних игрушек Город
Петербург без «кусачих» цен: где поесть вкусно, сытно и по-местному Город
Северная столица по субсидии: «Аэрофлот» впервые открыл продажу льготных билетов в Петербург Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Новогодние маршруты: РЖД запустил необычные поезда из Петербурга на север и восток

Опубликовано: 15 декабря 2025 11:30
поезд из Петербурга новогодний
Новогодние маршруты: РЖД запустил необычные поезда из Петербурга на север и восток
Фото: Городовой.ру

Отправляйтесь в незабываемое путешествие.

В преддверии новогодних праздников РЖД расширяет маршрутную сеть — из Петербурга отправятся дополнительные поезда в непривычных направлениях. Среди новинок — рейсы в Киров с Витебского вокзала и маршрут в Ижевск через Москву и Нижний Новгород. Разберём ключевые новинки расписания.

Двухэтажная классика: Петербург — Кострома

Поезд № 43/44 усилен на весь праздничный период:

  • даты: с 19 декабря по 11 января (из Петербурга), с 20 декабря по 12 января (из Костромы);
  • особенность: двухэтажные вагоны ФПК;
  • исключение: 31 декабря поезд не курсирует.

Маршрут остаётся традиционным, но частота рейсов даёт пассажирам гибкость в планировании поездок.

Экспресс в старину: Москва — Переславль‑Залесский

Турпоезд № 927/928 «Переславский экспресс» станет ежедневным с 1 по 11 января. Несмотря на короткую дистанцию, билеты продаются с местами — сервис на уровне дальних маршрутов.

Через Вологодчину: Петербург — Ярославль

Поезд № 565/566 свяжет города через Череповец и Вологду:

  • из Ярославля: 27, 29 декабря и 7 января;
  • обратно: 28, 30 декабря, 8 и 11 января.

Маршрут особенно удобен для жителей Вологодской области, обеспечивая транзитный доступ к новогодним локациям.

Дальний бросок: Мурманск — Ярославль

Один из самых протяжённых праздничных маршрутов — поезд № 227/228:

  • из Мурманска: 26 декабря, 3 и 7 января;
  • из Ярославля: 29 декабря, 6 и 10 января.

Восточный экспресс с Витебского: Петербург — Киров

Необычный для восточного направления отправной пункт — Витебский вокзал. Поезд № 273/274 пройдёт через Тосно и Волховстрой, первая остановка — Тихвин. В составе:

  • сидячие вагоны;
  • плацкартные;
  • купейные.

Большое кольцо: Петербург — Ижевск

Поезд № 255/256 охватит сразу несколько регионов:

  • из Ижевска: 24, 28 декабря, 2, 6 и 10 января;
  • из Петербурга: 26, 30 декабря, 4, 8 и 12 января.

Маршрут пролегает через Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань — идеальный вариант для тех, кто планирует масштабное новогоднее путешествие.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью