ЧП в школе Петербурга: подросток порезал учительницу

В понедельник утром, 15 декабря, в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга произошёл инцидент — ученик, вооружённый ножом, напал на педагога.
Женщина получила ранение, после чего к образовательному учреждению прибыли сотрудники медицинской службы и представители полиции.
Стражам порядка предстоит выяснить мотивы и обстоятельства нападения, сообщает RT.
Другие учащиеся в происшествии не пострадали. По поступившей информации, мальчика задержали, а учительница была госпитализирована для оказания помощи.
Подробности и причины нападения станут известны после проведения проверки.
Ранее на территории города отмечались похожие случаи. В Петроградском районе выпускник одиннадцатого класса ранил знакомого в здании школы олимпийского резерва, используя нож.
