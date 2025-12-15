Городовой / Город / ЧП в школе Петербурга: подросток порезал учительницу
ЧП в школе Петербурга: подросток порезал учительницу

Опубликовано: 15 декабря 2025 11:36
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В одной из школ Петербурга подросток совершил нападение с ножом на преподавателя.

В понедельник утром, 15 декабря, в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга произошёл инцидент — ученик, вооружённый ножом, напал на педагога.

Женщина получила ранение, после чего к образовательному учреждению прибыли сотрудники медицинской службы и представители полиции.

Стражам порядка предстоит выяснить мотивы и обстоятельства нападения, сообщает RT.

Другие учащиеся в происшествии не пострадали. По поступившей информации, мальчика задержали, а учительница была госпитализирована для оказания помощи.

Подробности и причины нападения станут известны после проведения проверки.

Ранее на территории города отмечались похожие случаи. В Петроградском районе выпускник одиннадцатого класса ранил знакомого в здании школы олимпийского резерва, используя нож.

Автор:
Юлия Аликова
