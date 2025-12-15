Тельцы, ваше время: поцелуй Фортуны в конце декабря получат 4 Знака Зодиака

Порталу «Городовой» астролог Антон Соколов рассказал, что вторая половина декабря станет звёздным часом для четырёх знаков зодиака. Положение Марса открывает уникальные возможности — главное не упустить момент.
Козероги получат беспрецедентный заряд уверенности. С 15 декабря Марс входит в их знак, даруя:
- смелость для реализации давних замыслов;
- ясность в постановке целей;
- энергию для старта отложенных проектов.
Это время, когда ваши амбиции наконец встретят поддержку небесных тел.
Тельцам звёзды сулят успех в трёх сферах:
- обучение (экзамены, курсы, переговоры о повышении квалификации);
- дальние поездки (командировки или путешествия принесут выгоду);
- правовые вопросы (от договоров до судебных разбирательств).
Ваша принципиальность сейчас — не каприз, а инструмент достижения целей.
Раки могут смело брать инициативу в личные и деловые отношения. Настало время:
- прояснить неоднозначные ситуации;
- сделать важное предложение партнёру;
- запустить совместный проект с коллегами.
Космические влияния усиливают вашу способность находить компромиссы и вдохновлять окружающих.
Скорпионам откроется дар убеждения. Период идеален для:
- деловых переговоров (ваши аргументы будут весомы);
- собеседований (шансы на трудоустройство максимальны);
- обучения (новая информация усваивается молниеносно).
Слова, произнесённые вами в эти дни, обретут особую силу — используйте это для достижения соглашений и расширения кругозора.
Заключительный совет от астролога: даже везунчикам стоит действовать обдуманно. Завершите старые дела, наведите порядок в планах — и 2026 год встретите во всеоружии.