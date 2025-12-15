Городовой / Общество / Тельцы, ваше время: поцелуй Фортуны в конце декабря получат 4 Знака Зодиака
Тельцы, ваше время: поцелуй Фортуны в конце декабря получат 4 Знака Зодиака

Опубликовано: 15 декабря 2025 09:00
астропрогноз
Тельцы, ваше время: поцелуй Фортуны в конце декабря получат 4 Знака Зодиака
Фото: Городовой.ру

Итоговый гороскоп года.

Порталу «Городовой» астролог Антон Соколов рассказал, что вторая половина декабря станет звёздным часом для четырёх знаков зодиака. Положение Марса открывает уникальные возможности — главное не упустить момент.

Козероги получат беспрецедентный заряд уверенности. С 15 декабря Марс входит в их знак, даруя:

  • смелость для реализации давних замыслов;
  • ясность в постановке целей;
  • энергию для старта отложенных проектов.

Это время, когда ваши амбиции наконец встретят поддержку небесных тел.

Тельцам звёзды сулят успех в трёх сферах:

  • обучение (экзамены, курсы, переговоры о повышении квалификации);
  • дальние поездки (командировки или путешествия принесут выгоду);
  • правовые вопросы (от договоров до судебных разбирательств).

Ваша принципиальность сейчас — не каприз, а инструмент достижения целей.

Раки могут смело брать инициативу в личные и деловые отношения. Настало время:

  • прояснить неоднозначные ситуации;
  • сделать важное предложение партнёру;
  • запустить совместный проект с коллегами.

Космические влияния усиливают вашу способность находить компромиссы и вдохновлять окружающих.

Скорпионам откроется дар убеждения. Период идеален для:

  • деловых переговоров (ваши аргументы будут весомы);
  • собеседований (шансы на трудоустройство максимальны);
  • обучения (новая информация усваивается молниеносно).

Слова, произнесённые вами в эти дни, обретут особую силу — используйте это для достижения соглашений и расширения кругозора.

Заключительный совет от астролога: даже везунчикам стоит действовать обдуманно. Завершите старые дела, наведите порядок в планах — и 2026 год встретите во всеоружии.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
