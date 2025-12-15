Как жарить на сковороде из нержавейки, чтобы не прилипало: лично проверили лайфхак из Сети

Сковорода из нержавеющей стали — отличный выбор для приготовления мяса и фарша: именно на ней проще всего добиться аппетитной корочки. Но и яичницу на такой сковороде можно приготовить идеально — без прилипания и подгорания. Делимся проверенным алгоритмом.

Что понадобится:

Раскалите сковороду. Нагревайте её до максимальной температуры. Проверить готовность можно каплей воды: если вода кипит — нагрева мало, если формирует шар и катается по поверхности — температура идеальная.

Добавьте масло. Только после достижения нужной температуры влейте растительное масло и равномерно распределите его по дну и стенкам. Сливочное масло не подойдёт — оно моментально сгорит.

Снизите температуру. После добавления масла уберите сковороду с плиты на минуту‑две, чтобы немного охладить. Одновременно убавьте огонь (например, с 9 до 4 на индукционной плите). Это критически важный шаг для приготовления яичницы: если добавить яйца в раскалённую сковороду, они пригорят. Для жарки мяса этот шаг необязателен.

Добавьте яйца. Когда сковорода остынет примерно до 110–120 °C, разбивайте яйца.

Дождитесь готовности. Яичница будет готовиться на относительно низкой температуре, получая тепло от прогретой сковороды и масла. Благодаря этому она не пригорает и не прилипает.