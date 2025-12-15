«Никто не поедет»: бизнес Финляндии пожалел о закрытии границ с Россией - рассказываем, насколько все плохо

Постараемся без политики, только по делу.

Разрыв экономических связей с Россией обернулся для Финляндии серьёзными испытаниями. Особенно болезненно это ударило по приграничным регионам, где без российских туристов и торговых потоков пустеют магазины, закрываются предприятия и исчезают рабочие места.

Что случилось: хроника ограничений

Точка отсчёта — 30 сентября 2022 года, когда Финляндия ввела жёсткие ограничения на въезд россиян. Сначала это коснулось туризма, затем — других сфер. К лету 2023 года правила ужесточили, оставив лишь гуманитарные, рабочие, учебные и семейные исключения.

Осенью 2023‑го начались закрытия пограничных переходов — власти объяснили это потоком искателей убежища с Ближнего Востока и Африки, обвинив в ситуации Москву. МИД России отверг обвинения. Весной 2024‑го все пропускные пункты закрыли бессрочно.

Результат: города вроде Иматры (Южная Карелия) лишились тысяч рабочих мест в туризме, торговле и логистике. Экономика региона оказалась в затяжном кризисе.

Выход из тупика: идея особой зоны

В попытке оживить приграничье премьер‑министр Петтери Орпо заговорил о создании специальной экономической зоны в юго‑восточных районах. В фокусе — Иматра и соседние территории.

По словам главы правительства, статус зоны сам по себе не решит проблему: нужны конкретные стимулы — от льготного налогообложения до программ по возрождению туризма. Орпо призвал разрабатывать «более смелые предложения», но признал: без системных мер эффект будет мимолётным.

Что думает бизнес: скепсис и разочарование

Не все верят в эффективность таких шагов. Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен резко комментирует инициативу:

«Пока Финляндия не откроет границы, не вернёт визы россиянам, не разрешит инвестиции и не разблокирует счета, ничего не изменится. Раньше туда ездили только русские — и сейчас никто другой не поедет».

Его слова отражают настроения части общества, где нарастает ощущение безысходности.

Символичным стал недавний инцидент во время телетрансляции речи министра внутренних дел Мари Рантанен: мужчина рядом с ней достал из сумки алкоголь и выпил прямо из бутылки. Кадры мгновенно разлетелись по соцсетям, став метафорой стресса и растерянности.

Пока правительство колеблется и отказывается открывать границы, местные жители и бизнес продолжают платить цену за политические решения.