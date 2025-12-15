«Безумно атмосферно»: красивее этого театра в Петербурге будет только елка

Зимний Петербург — это не только морозный воздух и заснеженные набережные. Это время, когда город превращается в декорацию к сказочному спектаклю. О самых атмосферных местах сезона порталу «Городовой» рассказала Любовь Черник — архитектурный фотограф, дизайнер и автор проекта «Архитектура петербургского настроения».
Храмы, где живёт сказка
«Начните с Анненкирхе, — советует Любовь. — С 30 ноября по 1 февраля там проходит выставка „Рождество“. Это всегда безумно атмосферно!» Особое значение визиту придаёт тот факт, что вскоре церковь закроют на длительную реставрацию. Сейчас — последний шанс увидеть её в нынешнем облике, прочувствовать уникальную энергетику старинного здания, украшенного к празднику.
Театральные открытия
Для любителей сценического искусства Любовь рекомендует Молодёжный театр на Фонтанке. Здесь идёт «Бруклинская сказка» — новейшая пьеса Вуди Аллена.
«Американский кинорежиссёр и драматург утверждает, что волшебные перемены в жизни возможны, а искусство способно творить чудеса. Я безумно люблю Аллена, это моя горячая рекомендация».
Ещё одно место для ценителей эстетики — театр «Санктъ-Петербургъ Опера». Зимой здесь проходят вечера камерной музыки в Зимнем саду со стеклянным потолком. Архитектурная изюминка пространства — потолок, выполненный в виде причудливого грота. Звучание музыки в этом интерьере создаёт неповторимую игру отражений и акустических эффектов.
Световые феерии и ледяные шедевры
Зима в Петербурге — время мультимедийных чудес. В декабре и январе фасады исторических зданий становятся экранами для световых шоу. Игра света и тени превращает привычные силуэты в фантастические декорации.
А с 27 декабря 2025 по 14 января 2026 в Петропавловской крепости пройдёт ежегодный Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд». Ледяные изваяния, подсвеченные разноцветными прожекторами, создают ощущение попадания в северное королевство.