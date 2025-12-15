«Безумно атмосферно»: красивее этого театра в Петербурге будет только елка

Зимний Петербург — это не только морозный воздух и заснеженные набережные. Это время, когда город превращается в декорацию к сказочному спектаклю. О самых атмосферных местах сезона порталу «Городовой» рассказала Любовь Черник — архитектурный фотограф, дизайнер и автор проекта «Архитектура петербургского настроения».

«Начните с Анненкирхе, — советует Любовь. — С 30 ноября по 1 февраля там проходит выставка „Рождество“. Это всегда безумно атмосферно!» Особое значение визиту придаёт тот факт, что вскоре церковь закроют на длительную реставрацию. Сейчас — последний шанс увидеть её в нынешнем облике, прочувствовать уникальную энергетику старинного здания, украшенного к празднику.