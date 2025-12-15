От жженки до хруста бокалов: история петербургского Нового года - от царской России до лихих 90-х

Петербургский Новый год — это не просто бой курантов и фейерверк над Невой. За два века он пережил несколько полных перерождений, каждый раз становясь точным отражением эпохи: от пышных балов при императоре до продуктового дефицита в позднем СССР.

Давайте перенесёмся во времени и посмотрим, как менялся главный праздник в жизни города.

Имперский размах и ресторанный шик

В царские времена Новый год был праздником светским и публичным. Состоятельные петербуржцы не сидели дома — они гуляли в шикарных ресторанах: в «Медведе» на Большой Конюшенной, в «Кюба» на Морской или в «Контане» на Мойке.

Символом веселья была не бутылка шампанского (она станет традицией гораздо позже), а ароматная жженка — крепкий напиток на основе рома, коньяка, жжёного сахара и фруктов.

Ёлки украшали просто — орехами, пряниками и самодельными игрушками, а главным зимним развлечением был каток у Смольного института, где в 1890-х вовсю щёлкал затвор фотоаппарата Карла Буллы.

Советская эпоха: от запрета до всенародного застолья

Революция 1917 года на время едва не отменила праздник. Ёлку и «буржуазные» традиции запретили, а в голодные годы было не до гуляний. Власть вернула Новый год народу только в середине 1930-х, превратив его в идеологический проект.

Вифлеемскую звезду на макушке сменила красная пятиконечная, а на ёлочных базарах появились игрушки-трактора и дирижабли. 1 января стал выходным днём только в 1947 году, и именно тогда начал формироваться канон советского праздника.

Золотой эрой домашнего новогоднего застолья стали 1950-е. В тесных коммуналках и «хрущёвках» рождались легенды: салат «Оливье», селёдка под шубой, заливное и мандарины.

Если в квартире был телевизор — а это было редкое счастье — за «Голубым огоньком» (который стартовал в 1962-м) собирались все соседи. Несмотря на нарастающий дефицит 70-х, народ копил деликатесы месяцами, чтобы в новогоднюю ночь «оторваться по полной» за столом, усыпанным банками со шпротами и тушёнкой.

Лихие 90-е: «ножки Буша» и дискотека под Нарвскими воротами

Перестройка и 1990-е смешали всё. С одной стороны, сохранилась святая традиция смотреть «Иронию судьбы» и ставить на стол «Советское шампанское». С другой — в магазинах появились экзотические продукты вроде «ножек Буша», а на предприятиях зарплату порой выдавали… собственной продукцией.

Молодёжь уже не всегда сидела дома: после боя курантов многие бежали на первые дискотеки или шли гулять на площадь. Новый год из сугубо семейного праздника начал превращаться в уличный карнавал, каким мы знаем его сегодня.

За всеми переменами — от ресторана «Кюба» до дискотеки 1998 года — оставалось одно: непоколебимая вера в чудо. В ту самую «сказку», которую дарит городу белая ночь в декабре, запах хвои, бенгальские огни и надежда, что следующий год обязательно будет лучше. Эта вера и сделала петербургский Новый год вечным, как сама Нева.