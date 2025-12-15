В Петербурге школьник напал на учительницу: какие подробности всплыли

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга утром произошёл инцидент с участием школьника и преподавателя.
Как стало известно, к 7:10 ученик девятого класса пришёл по предварительной договорённости с педагогом, чтобы исправить результаты контрольной работы, сообщает 78.ru.
В момент, когда учительница отвлеклась, подросток ударил её ножом. Женщина получила ножевые ранения в области спины.
После случившегося пятнадцатилетний юноша нанёс себе незначительную рану в висок. По оценкам медиков, его травма не представляет серьёзной опасности.
В районной администрации сообщили:
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
Проверку начал и отдел прокуратуры района. В ходе надзорных мероприятий сотрудники проконтролируют, как соблюдались нормы законодательства в сфере образования и безопасности в образовательном учреждении.
По итогам проверки обещают принять соответствующие меры прокурорского реагирования.
