Опубликовано: 15 декабря 2025 15:45
В Петербурге школьник напал на учительницу: какие подробности всплыли
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В результате происшествия женщина получила резаные раны спины, а мальчик нанёс себе рану в области виска.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга утром произошёл инцидент с участием школьника и преподавателя.

Как стало известно, к 7:10 ученик девятого класса пришёл по предварительной договорённости с педагогом, чтобы исправить результаты контрольной работы, сообщает 78.ru.

В момент, когда учительница отвлеклась, подросток ударил её ножом. Женщина получила ножевые ранения в области спины.

После случившегося пятнадцатилетний юноша нанёс себе незначительную рану в висок. По оценкам медиков, его травма не представляет серьёзной опасности.

В районной администрации сообщили:

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Проверку начал и отдел прокуратуры района. В ходе надзорных мероприятий сотрудники проконтролируют, как соблюдались нормы законодательства в сфере образования и безопасности в образовательном учреждении.

По итогам проверки обещают принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

Автор:
Юлия Аликова
