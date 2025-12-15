Запретная зона: где в Петербурге нельзя взрывать пиротехнику

Цена ошибки при запуске фейерверка в многоквартирном доме.

Приближение праздников всегда сопровождается желанием создать волшебную атмосферу, и пиротехника — неотъемлемая часть этого ритуала.

Однако запуск фейерверков во дворах многоквартирных домов сопряжен с рядом строгих ограничений, касающихся как пожарной безопасности, так и соблюдения общественного порядка.

Адвокат Татьяна Стоякина разъяснила порталу «Городовой» юридические аспекты этого вопроса.

Категорический запрет на запуск во дворах

Основной принцип, который необходимо усвоить любителям пиротехники, заключается в необходимости соблюдать безопасное расстояние от жилых построек.

“Фейерверки можно запускать только вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или чердаками”, — утверждает адвокат.

Использование пиротехники во дворах многоквартирных домов, а также рядом со школами, детскими садами и другими социальными учреждениями — строго запрещено.

Кроме того, существуют запрещенные стартовые площадки для любых пиротехнических изделий.

“Нельзя запускать пиротехнику с балконов, крыш, выступающих фасадов, а также на территории пожароопасных объектов и железных дорог”.

Запуск вблизи мест скопления людей и на территориях памятников культуры также недопустим.

Классификация пиротехники и радиус опасности

Все пиротехнические изделия делятся на пять классов, и правила их использования зависят именно от этого деления.

“Все пиротехнические изделия делятся на 5 классов. Их допустимо использовать исключительно на улице”.

На упаковке каждого изделия обязательно указывается радиус опасной зоны — пространство, в пределах которого нельзя производить запуск:

Первый класс: К нему относятся бенгальские огни и хлопушки. Их можно использовать всего на расстоянии полуметра от людей.

Второй класс: Включает наземные фейерверки и петарды. Радиус их опасной зоны составляет 5 метров.

Третий класс: Это пиротехнические ракеты и салютные батареи. Их необходимо запускать на расстоянии около 30 метров от жилых домов.

Четвертый и пятый классы: Адвокат подчеркивает, что это “профессиональная пиротехника, для которой нужно специальное разрешение. Соответственно, обычные люди запускать без разрешения не могут”.

Административная ответственность за нарушения

Несоблюдение правил безопасности может повлечь за собой серьезные последствия, выходящие за рамки просто испорченного праздника.

Попадание фейерверка в окно, на крышу или чердак дома чревато не только материальным ущербом, но и риском серьезных травм для людей.

За нарушение правил запуска предусмотрена прямая административная ответственность.

“За запуск фейерверка в неположенном месте нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей”, — поясняет Татьяна Стоякина.

Эта мера наказания установлена статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ, что делает пренебрежение безопасностью весьма дорогостоящим занятием.