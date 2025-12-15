Хлопушки под запретом: можно ли шуметь, когда бьют куранты

Как встретить праздник без визита полиции?

В преддверии самого долгожданного праздника года многие граждане задаются вопросом — существуют ли исключения из правил, касающихся уровня шума?

Можно ли позволить себе избыточное веселье в ночь, когда часы отбивают наступление нового года? Ответ на этот вопрос дает адвокат Татьяна Стоякина, комментируя ситуацию порталу «Городовой».

Закон не знает каникул

Вопреки распространенному мнению, праздничная атмосфера никак не влияет на действие законодательства.

“Новый год не отменяет закона о тишине”, — категорично заявляет Татьяна Стоякина.

Это означает, что даже в ночь с 31 декабря на 1 января действуют те же ограничения по шуму, что и в любой другой день.

Границы дозволенного после 23:00

Самый ответственный момент наступает после одиннадцати вечера. Именно с этого времени вступает в силу требование соблюдать покой соседей.

“Шуметь нельзя даже в ночь на 1 января”, — уточняет адвокат.

Громкая музыка, крики или громкие разговоры могут стать причиной конфликта и привлечения внимания правоохранительных органов.

Эксперт советует проявлять предельную осторожность с пиротехникой.

“После 23.00 нужно убрать звук, тихо говорить, отложить хлопушки и фейерверки”.

Это прямое указание на то, что даже кратковременный, но очень громкий шум от петард может стать поводом для жалобы.

Цена новогодней вольности

Несоблюдение установленных норм грозит вполне реальными финансовыми последствиями. Нарушители рискуют не только испортить себе праздник, но и получить административное взыскание.

“Если соседи все-таки пожалуются, можно попасть на административный штраф в размере 5000 рублей”, — предупреждает Татьяна Стоякина.

Таким образом, желание отпраздновать слишком громко обойдется довольно дорого, а ведь этот штраф не отменяет необходимости извиниться перед потревоженными соседями.