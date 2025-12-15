Антирейтинг TasteAtlas: в «черный список» худшей еды мира из России попало всего одно-единственное блюдо

TasteAtlas обновил перечень наименее привлекательных в мире блюд, и среди российских представителей в списке осталась только индигирка.
Это традиционный салат северных народов России, для которого используют кусочки замороженной рыбы, лук и перец.
Он занял 65-ю позицию в рейтинге. Наиболее часто его готовят в регионах Крайнего Севера, особенно в Якутии, где блюдо также называют «пятиминуткой».
Ранее в этом перечне был холодец, однако после повышения оценок это блюдо исключили из антирейтинга.
В базе TasteAtlas насчитывается 29 российских рецептов, среди них наименее одобрительные отзывы получили кутья, щи и рассольник.
Другие блюда из России не попали в последнюю версию перечня худших.
В этом году антирейтинг возглавили национальные угощения Исландии. На первом месте — свид, приготовленный из половины бараньей головы.
Вторую строчку занял набор закусок под названием торраматюр: среди его составляющих встречаются бараньи яички, тюленьи ласты и пюре из репы.
Третью строчку, неожиданно для многих, заняла форель по-наваррски — жареная рыба, обернутая кусочками бекона и хамона.
