Антирейтинг TasteAtlas: в «черный список» худшей еды мира из России попало всего одно-единственное блюдо

Опубликовано: 15 декабря 2025 16:30
В список вошло всего одно блюдо и это не холодец.

TasteAtlas обновил перечень наименее привлекательных в мире блюд, и среди российских представителей в списке осталась только индигирка.

Это традиционный салат северных народов России, для которого используют кусочки замороженной рыбы, лук и перец.

Он занял 65-ю позицию в рейтинге. Наиболее часто его готовят в регионах Крайнего Севера, особенно в Якутии, где блюдо также называют «пятиминуткой».

Ранее в этом перечне был холодец, однако после повышения оценок это блюдо исключили из антирейтинга.

В базе TasteAtlas насчитывается 29 российских рецептов, среди них наименее одобрительные отзывы получили кутья, щи и рассольник.

Другие блюда из России не попали в последнюю версию перечня худших.

В этом году антирейтинг возглавили национальные угощения Исландии. На первом месте — свид, приготовленный из половины бараньей головы.

Вторую строчку занял набор закусок под названием торраматюр: среди его составляющих встречаются бараньи яички, тюленьи ласты и пюре из репы.

Третью строчку, неожиданно для многих, заняла форель по-наваррски — жареная рыба, обернутая кусочками бекона и хамона.

Ранее жители России узнали, что расходы на подготовку к новогоднему празднику в среднем достигают 10 тысяч рублей.

Юлия Аликова
Город
