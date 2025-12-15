«Брестская» в депо: как сэкономить годы для Петербургского метро

Санкт-Петербург готовится к запуску самого короткого в истории отрезка подземки — Красносельско-Калининской линии.

С открытием станции «Юго-Западная» к концу 2025 года густонаселенный Красносельский район получит долгожданный выход к метрополитену.

Однако этот первый шаг — лишь “тизер”, поскольку большая часть жителей по-прежнему будет зависеть от наземного транспорта для подвоза к ближайшим станциям.

Проекты в тупике и социальная несправедливость

Надежда на скорое решение транспортной проблемы была подкреплена серьезными финансовыми вливаниями: почти миллиард рублей был выделен на проектирование необходимых дополнительных станций — «Брестской», «Улицы Доблести», «Балтийской Жемчужины» и «Сосновой Поляны».

В качестве предполагаемого срока ввода этого участка назывался 2032 год. Увы, на пути встали геологические трудности, в частности, обнаружение плывуна. Более готовый участок до «Улицы Доблести» не прошел государственную экспертизу.

При нормативном сроке строительства глубокого метро в 6 лет, озвученные планы кажутся недостижимыми.

Выбор размещения станций метро традиционно является результатом сложной изыскательной работы специалистов, учитывающей застройку и транспортные потоки.

Однако в последние десятилетия заметен фактор “влияния со стороны”, когда решение может быть продиктовано интересами узкого круга лиц.

С «Брестской» случилась схожая история. Ее спроектировали на перекрёстке улиц Маршала Казакова и Брестской, в то время как жители района, знакомые с местностью, ожидали ее в центре жилого массива — у пересечения Ленинского проспекта и бульвара Десантников, согласно схемам 1990-х годов.

Размещение на пересечении Казакова и Брестской оставляет в зоне охвата станции значительный пустырь, который десятилетиями служил свалкой.

Лишать десятки тысяч постоянных жителей старого жилого фонда метро в шаговой доступности выглядит “по меньшей мере социально несправедливым”.

Тень коммерческих интересов

Смещение трассы линии на север, в сторону пустыря, связывают с планами 2016 года по передаче крупного участка китайскому инвестору «Хуа Бао» для строительства конгрессно-выставочного центра «Дружба».

Несмотря на банкротство аффилированных компаний и уголовные дела, интерес инвесторов к этому участку, по сообщениям СМИ, сохраняется. Таким образом, чья-то давняя симпатия в транспортных кругах определила неудобное для жителей расположение вестибюля «Брестской».

Строительство депо как шанс на “быстрое метро”

Однако на соседнем, треугольном пустыре, активно началось строительство нового электродепо для шестой линии — ТЧ-8 «Красносельское». Сдать объект необходимо к 2028 году.

Это строительство дает шанс на создание “станции-времянки”, подобной тем, что уже существовали в Москве и Самаре.

В истории советского метрополитена есть прецедент — станция «Дачное», открытая в 1966 году на территории депо, которая проработала 11 лет. Аналогичные станции-времянки функционируют и сегодня в Баку.

Встроенная станция в депо — это экономически обоснованное решение, позволяющее быстрее обеспечить жителей подземкой.

Музей вагонов на спасительных путях

Для нового «Красносельского» депо, где поезда будут выходить на прямой участок, существует достаточно места для устройства временной платформы.

Более того, пожертвовав цехом подъемочного ремонта на начальном этапе (его можно временно перенести в депо «Автово»), можно создать полноценный павильон для пассажиров.

Но есть и альтернативный, более интересный сценарий. После того как линия будет продлена, и станция у депо станет не нужна, высвободившиеся пути и платформу можно перепрофилировать. Предлагается создать полноценный, доступный Центр исторического подвижного состава.

В отличие от существующего ЦИПСа на «Южном», расположенного на режимном объекте, новая станция имела бы “отдельный «человеческий» вход и график работы”.

Это позволило бы создать “поистине грандиозный технический музей”, который мог бы стать гордостью города, подобно Музею железных дорог России.

Реализация станции при депо возможна в течение двух лет, что позволит предоставить метро значительному числу жителей Юго-Запада уже к концу десятилетия, не дожидаясь многолетнего цикла строительства “нормальной” станции «Брестская».