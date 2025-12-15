Игрушки на ёлке, а не на свалке: в Госдуме предлагают платформу обмена новогодних игрушек

Депутаты Государственной думы обратились к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением создать специальную платформу для обмена сезонными предметами, среди которых и новогодние украшения, сообщает ТАСС.
Парламентарии объяснили, что в период зимних праздников объём мусора увеличивается почти на треть, а значительная часть отходов приходится на разовые товары — например, ставшие ненужными елочные игрушки и декор.
Большинство таких вещей попадает на свалки, а не на повторное использование.
В письме также указано, что набор новогодних украшений в 2025 году вырос в цене на 13% и теперь стоит больше 5 тысяч рублей.
В условиях подорожания все больше семей ищут способы сохранить традиции, не увеличивая расходы. По мнению депутатов, общая платформа по обмену поможет обновлять праздничный антураж, не тратя лишних средств.
Авторы инициативы уверены, что подобный механизм позволит продлить срок службы сезонных вещей и снизить нагрузку на окружающую среду.
Кроме того, это даст возможность семьям регулярно менять оформление праздника и не выбрасывать пригодные украшения.
