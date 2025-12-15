Городовой / Город / Игрушки на ёлке, а не на свалке: в Госдуме предлагают платформу обмена новогодних игрушек
Игрушки на ёлке, а не на свалке: в Госдуме предлагают платформу обмена новогодних игрушек

Опубликовано: 15 декабря 2025 19:30
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Авторы инициативы предлагают организовать обмен новогодними украшениями с целью продлить срок их службы и сократить воздействие на окружающую среду.

Депутаты Государственной думы обратились к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением создать специальную платформу для обмена сезонными предметами, среди которых и новогодние украшения, сообщает ТАСС.

Парламентарии объяснили, что в период зимних праздников объём мусора увеличивается почти на треть, а значительная часть отходов приходится на разовые товары — например, ставшие ненужными елочные игрушки и декор.

Большинство таких вещей попадает на свалки, а не на повторное использование.

В письме также указано, что набор новогодних украшений в 2025 году вырос в цене на 13% и теперь стоит больше 5 тысяч рублей.

В условиях подорожания все больше семей ищут способы сохранить традиции, не увеличивая расходы. По мнению депутатов, общая платформа по обмену поможет обновлять праздничный антураж, не тратя лишних средств.

Авторы инициативы уверены, что подобный механизм позволит продлить срок службы сезонных вещей и снизить нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, это даст возможность семьям регулярно менять оформление праздника и не выбрасывать пригодные украшения.

Ранее сообщалось, что главная ёлка города украшается на Дворцовой площади Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
