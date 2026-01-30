Камеры и реформы спасают жизни: в Петербурге уменьшилось количество

В Санкт-Петербурге уровень смертности от ДТП составляет 2,6 человека на 100 тысяч жителей — это заметно ниже общероссийского показателя, согласно статистике МВД РФ, которую приводит комитет по транспорту.
Главное достижение — сокращение на 78% числа погибших в авариях, вызванных водителями.
Комитет подчёркивает, что успех обусловлен комплексной реформой управления дорожным движением, опирающейся на три столпа: цифровизацию надзора, обновление инфраструктуры и целенаправленную работу с рискованными зонами.
Масштабный контроль через камеры
Ключевую роль сыграло широкое распространение систем автоматической видеофиксации. За год камеры зафиксировали порядка 8 миллионов нарушений ПДД, в основном на оживлённых магистралях, главных проспектах и улицах с плотным трафиком.
Корректировка опасных зон
Город активно устраняет очаги аварийности: в 2024 году выявлено 72 участка, 54 из них оснащены камерами, по оставшимся 18 ведётся работа.
В 2025-м за 9 месяцев нашли 23 проблемных участка — на 7 установлены камеры, 16 получат их к концу 2026 года.
