Камеры и реформы спасают жизни: в Петербурге уменьшилось количество
Опубликовано: 30 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге уровень смертности от ДТП составляет 2,6 человека на 100 тысяч жителей — это заметно ниже общероссийского показателя, согласно статистике МВД РФ, которую приводит комитет по транспорту.

Главное достижение — сокращение на 78% числа погибших в авариях, вызванных водителями.​

Комитет подчёркивает, что успех обусловлен комплексной реформой управления дорожным движением, опирающейся на три столпа: цифровизацию надзора, обновление инфраструктуры и целенаправленную работу с рискованными зонами.​

Масштабный контроль через камеры

Ключевую роль сыграло широкое распространение систем автоматической видеофиксации. За год камеры зафиксировали порядка 8 миллионов нарушений ПДД, в основном на оживлённых магистралях, главных проспектах и улицах с плотным трафиком.​

Корректировка опасных зон

Город активно устраняет очаги аварийности: в 2024 году выявлено 72 участка, 54 из них оснащены камерами, по оставшимся 18 ведётся работа.

В 2025-м за 9 месяцев нашли 23 проблемных участка — на 7 установлены камеры, 16 получат их к концу 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
