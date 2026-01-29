Городовой / Город / Петербург рвется в топ: вакансии для синих воротничков и +13% к зарплате
Петербург рвется в топ: вакансии для синих воротничков и +13% к зарплате

Опубликовано: 29 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В 2025 году российские работодатели разместили свыше 2,3 млн вакансий для работников «синих воротничков», что свидетельствует о постоянно высоком спросе на рабочие профессии.

Исследование рынка труда выявило умеренную конкуренцию в сфере рабочих специальностей, где спрос и предложение уравновешены.

По мнению экспертов HH.ru, такая ситуация может способствовать улучшению условий трудоустройства и росту заработной платы, сообщает 78.ru.

Региональные лидеры

Больше всего вакансий для рабочих появилось в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Башкортостане.

Спрос на таких специалистов привел к росту медианной зарплаты на 13% — до 101,9 тыс. рублей, что превышает средний уровень по России (80,9 тыс. рублей).

Автор:
Юлия Аликова
Город
