Петербург рвется в топ: вакансии для синих воротничков и +13% к зарплате

В 2025 году российские работодатели разместили свыше 2,3 млн вакансий для работников «синих воротничков», что свидетельствует о постоянно высоком спросе на рабочие профессии.
Исследование рынка труда выявило умеренную конкуренцию в сфере рабочих специальностей, где спрос и предложение уравновешены.
По мнению экспертов HH.ru, такая ситуация может способствовать улучшению условий трудоустройства и росту заработной платы, сообщает 78.ru.
Региональные лидеры
Больше всего вакансий для рабочих появилось в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Башкортостане.
Спрос на таких специалистов привел к росту медианной зарплаты на 13% — до 101,9 тыс. рублей, что превышает средний уровень по России (80,9 тыс. рублей).
