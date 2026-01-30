Городовой / Город / Зеленый щит Петербурга: лесной пояс шириной 172 тысячи га защитит город от экокризиса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Камеры и реформы спасают жизни: в Петербурге уменьшилось количество Город
Приложения-призраки пожирают гигабайты, а вы даже не знаете: я нашел, где искать эти «неведомые» файлы — просто нажми и удали Полезное
Петербург рвется в топ: вакансии для синих воротничков и +13% к зарплате Город
Проводник раскрыл секрет: почему пассажиры инстинктивно бегут от первого и последнего вагона — это не просто тряска Полезное
Без картошки и лука с яйцом: армянские домохозяйки пекут шикарные пирожки с необычной начинкой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Зеленый щит Петербурга: лесной пояс шириной 172 тысячи га защитит город от экокризиса

Опубликовано: 30 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Зеленый щит Петербурга: лесной пояс шириной 172 тысячи га защитит город от экокризиса
Зеленый щит Петербурга: лесной пояс шириной 172 тысячи га защитит город от экокризиса
Global Look Press / Zamir Usmanov

Пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщила: в 2025 году в Санкт-Петербурге возобновилось развитие проекта по формированию лесопаркового зеленого пояса вокруг города.

Этот пояс станет важной частью экологической инфраструктуры мегаполиса.

Он призван повысить чистоту воздуха, стабилизировать водный режим и организовать естественные пути для миграции животных. Кроме того, пояс подойдет для досуга жителей и продвижения экотуризма.

Проект обладает надежной правовой защитой, исключающей строительство и рубку лесов. Благодаря этому сохранятся природные угодья, а также удастся запустить инициативы вроде питомников для выращивания выносливых видов деревьев.

Председатель комитета Кирилл Соловейчик отметил, что общая площадь зеленого пояса достигнет примерно 172 тысяч гектаров.

Все необходимые документы уже поданы в Правительство РФ; после одобрения стартует постановка на кадастровый учет и уточнение границ зоны.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью