Зеленый щит Петербурга: лесной пояс шириной 172 тысячи га защитит город от экокризиса

Пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщила: в 2025 году в Санкт-Петербурге возобновилось развитие проекта по формированию лесопаркового зеленого пояса вокруг города.
Этот пояс станет важной частью экологической инфраструктуры мегаполиса.
Он призван повысить чистоту воздуха, стабилизировать водный режим и организовать естественные пути для миграции животных. Кроме того, пояс подойдет для досуга жителей и продвижения экотуризма.
Проект обладает надежной правовой защитой, исключающей строительство и рубку лесов. Благодаря этому сохранятся природные угодья, а также удастся запустить инициативы вроде питомников для выращивания выносливых видов деревьев.
Председатель комитета Кирилл Соловейчик отметил, что общая площадь зеленого пояса достигнет примерно 172 тысяч гектаров.
Все необходимые документы уже поданы в Правительство РФ; после одобрения стартует постановка на кадастровый учет и уточнение границ зоны.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».