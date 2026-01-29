Городовой / Полезное / Без картошки и лука с яйцом: армянские домохозяйки пекут шикарные пирожки с необычной начинкой
Без картошки и лука с яйцом: армянские домохозяйки пекут шикарные пирожки с необычной начинкой

Опубликовано: 29 января 2026 22:15
 Проверено редакцией
пирожки
Без картошки и лука с яйцом: армянские домохозяйки пекут шикарные пирожки с необычной начинкой
Фото: Городовой.ру

Кто не любит домашние пирожки? Но армянский вариант с душистой зеленью — это особая история. Такая начинка получается удивительно сочной, ароматной и нежной. Готовое угощение исчезает со стола за считанные мгновения.

Для приготовления нужны самые простые продукты, которые, скорее всего, уже есть на вашей кухне.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная, 150 г;
  • вода, ½ ст.;
  • масло рафинированное, 30 мл;
  • лук репчатый, 1 шт.;
  • свежая зелень, 200 г;
  • сливочное масло, 20 г;
  • соль, молотый перец, по вкусу.

Приготовление:

Смешайте муку с водой, растительным маслом и щепоткой соли. Замесите достаточно крутое тесто и дайте ему полежать минут 20 под полотенцем.

Пока тесто отдыхает, мелко нарежьте репчатый лук и любую свежую зелень (кинзу, укроп, петрушку). Обжарьте их на сливочном масле до мягкости и лёгкого золотистого оттенка, поперчите.

Раскатайте тесто в тонкие круглые лепёшки. Выложите начинку на одну половину, накройте второй и плотно защипните края. Обжарьте пирожки на сухой, хорошо разогретой сковороде примерно по одной минуте с каждой стороны до румяных пятнышек.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
