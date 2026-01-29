Без картошки и лука с яйцом: армянские домохозяйки пекут шикарные пирожки с необычной начинкой

Кто не любит домашние пирожки? Но армянский вариант с душистой зеленью — это особая история. Такая начинка получается удивительно сочной, ароматной и нежной. Готовое угощение исчезает со стола за считанные мгновения.
Для приготовления нужны самые простые продукты, которые, скорее всего, уже есть на вашей кухне.
Ингредиенты:
- мука пшеничная, 150 г;
- вода, ½ ст.;
- масло рафинированное, 30 мл;
- лук репчатый, 1 шт.;
- свежая зелень, 200 г;
- сливочное масло, 20 г;
- соль, молотый перец, по вкусу.
Приготовление:
Смешайте муку с водой, растительным маслом и щепоткой соли. Замесите достаточно крутое тесто и дайте ему полежать минут 20 под полотенцем.
Пока тесто отдыхает, мелко нарежьте репчатый лук и любую свежую зелень (кинзу, укроп, петрушку). Обжарьте их на сливочном масле до мягкости и лёгкого золотистого оттенка, поперчите.
Раскатайте тесто в тонкие круглые лепёшки. Выложите начинку на одну половину, накройте второй и плотно защипните края. Обжарьте пирожки на сухой, хорошо разогретой сковороде примерно по одной минуте с каждой стороны до румяных пятнышек.