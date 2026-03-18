Урожай пропадет без вести на раз-два: в какие 3 дня в марте нельзя ни сеять, ни сажать – лунный календарь не обманет

Многие дачники уже вовсю ухаживают за рассадой и сеют семена. Но чтобы старания не оказались напрасными, важно время от времени заглядывать в лунный календарь. Так, уже вот-вот наступят 3 дня, когда запрещены любые огородные работы. Иначе урожай пропадет без вести.
Речь идет о Новолунии, которое в марте выпадает на 19-е число. Но заниматься рассадой и посевом семян не стоит за сутки до этого дня и на следующий после него. То есть, от работы с растениями лучше отказаться 18, 19 и 20 марта.
18 марта: Луна убывает в Рыбах
На фоне приближающегося Новолуния активные работы с рассадой следует отложить. Оказывается, в этот день корни и надземная часть огородных культур особенно уязвима. Медленно идет процесс восстановления и укоренения. Поэтому с посевом семян, обрезкой растений, подкормками и пикировкой рассады лучше повременить. Можно лишь слегка полить растения и проветрить помещения.
19 марта: Новолуние в Рыбах и Овне
В этот день нужно полностью отказаться от любых работ с рассадой и комнатными цветами. Ведь Новолуние – это время минимальной жизненной энергии, когда растения очень чувствительны к любым повреждениям. Лучше посвятить 19 марта отдыху и заняться планированием предстоящих дачных работ.
20 марта: Луна растет в Овне
В этот день не стоит сеять семена. Тем более, что Овен – малопродуктивный знак для многих огородных культур. Можно заняться подготовкой грунта, проверкой семян на всхожесть и любыми другими подготовительными мероприятиями.
Когда лучше посвятить время рассаде
А вот активно заниматься рассадой следует 21 марта, когда Луна будет расти в Тельце. Это очень благоприятный день для посева семян, ведь Телец – один из самых плодородных знаков. Он обеспечивает рост крепких и выносливых растений.
