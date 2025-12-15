Городовой / Город / Нормы обновили — календарь откатили: в Карелии запуск строительства онкоцентра перенесён на год
Нормы обновили — календарь откатили: в Карелии запуск строительства онкоцентра перенесён на год

Опубликовано: 15 декабря 2025 17:30
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU

В здании планируется провести перепланировку, увеличив число операционных и отдельных кабинетов.

Строительство нового онкологического центра в Петрозаводске теперь начнётся не в 2026, а в 2027 году.

Решение о переносе сроков связано с изменениями федеральных стандартов в области оказания помощи больным опухолевыми заболеваниями, которые были приняты в этом году и вступают в силу с сентября 2025-го.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пояснил:

«Это связано с тем, что в текущем году кардинально изменились нормативы онкологической помощи. Они стали меняться в начале года, вступили в действие с 1 сентября 2025 года. Мы серьезно перепроектируем наш онкоцентр».

По его словам, пересмотр проекта состоится в 2026 году.

В процессе перепланировки предусмотрено изменение конструкции здания, а также количества операционных и отдельных лекарственных кабинетов.

Возведение центра начнётся спустя год после завершения пересмотра, в 2027-м. Ожидается, что медицинский комплекс откроет двери для пациентов в 2032 году.

В начале осени Артур Парфенчиков уже информировал о выделении финансирования из федерального бюджета на строительство высокотехнологичного медучреждения.

Ранее планировалось, что здание будет включать шесть сооружений, соединённых переходами, где разместятся круглосуточный стационар, отделения лучевой терапии и хирургии, а также поликлиника.

Автор:
Юлия Аликова
Город
