Нормы обновили — календарь откатили: в Карелии запуск строительства онкоцентра перенесён на год

Строительство нового онкологического центра в Петрозаводске теперь начнётся не в 2026, а в 2027 году.
Решение о переносе сроков связано с изменениями федеральных стандартов в области оказания помощи больным опухолевыми заболеваниями, которые были приняты в этом году и вступают в силу с сентября 2025-го.
Глава Карелии Артур Парфенчиков пояснил:
«Это связано с тем, что в текущем году кардинально изменились нормативы онкологической помощи. Они стали меняться в начале года, вступили в действие с 1 сентября 2025 года. Мы серьезно перепроектируем наш онкоцентр».
По его словам, пересмотр проекта состоится в 2026 году.
В процессе перепланировки предусмотрено изменение конструкции здания, а также количества операционных и отдельных лекарственных кабинетов.
Возведение центра начнётся спустя год после завершения пересмотра, в 2027-м. Ожидается, что медицинский комплекс откроет двери для пациентов в 2032 году.
В начале осени Артур Парфенчиков уже информировал о выделении финансирования из федерального бюджета на строительство высокотехнологичного медучреждения.
Ранее планировалось, что здание будет включать шесть сооружений, соединённых переходами, где разместятся круглосуточный стационар, отделения лучевой терапии и хирургии, а также поликлиника.