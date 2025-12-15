Северная столица по субсидии: «Аэрофлот» впервые открыл продажу льготных билетов в Петербург

«Аэрофлот» объявил о начале продажи билетов по субсидируемым тарифам на 2026 год.
По федеральной программе можно будет приобрести билеты по сниженной цене сразу на 25 маршрутов, сообщила пресс-служба перевозчика.
Количество доступных направлений расширилось впервые до 25 направления, что позволяет большему числу пассажиров воспользоваться льготами.
Перечень городов, куда можно полететь по субсидированным тарифам, включает не только Москву, Красноярск и Владивосток, но и Хабаровск.
Санкт-Петербург также вошёл в список льготных маршрутов. До города на Неве откроются рейсы из Калининграда, Иркутска и Владивостока.
Планируется, что данная мера обеспечит широкий охват пассажиров из разных городов страны.
