Городовой / Город / Северная столица по субсидии: «Аэрофлот» впервые открыл продажу льготных билетов в Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему петербуржцы потянулись в Поднебесную: спрос на рейсы в Китай удвоился Город
Доходные дома вернутся: градостроитель назвал признак, по которому аренда станет нормой в Петербурге Город
Игрушки на ёлке, а не на свалке: в Госдуме предлагают платформу обмена новогодних игрушек Город
Петербург без «кусачих» цен: где поесть вкусно, сытно и по-местному Город
«Брестская» в депо: как сэкономить годы для Петербургского метро Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Северная столица по субсидии: «Аэрофлот» впервые открыл продажу льготных билетов в Петербург

Опубликовано: 15 декабря 2025 18:30
Северная столица по субсидии: «Аэрофлот» впервые открыл продажу льготных билетов в Петербург
Северная столица по субсидии: «Аэрофлот» впервые открыл продажу льготных билетов в Петербург
Global Look Press / Maksim Konstantinov

География перелетов с субсидиями расширится до 25 направлений.

«Аэрофлот» объявил о начале продажи билетов по субсидируемым тарифам на 2026 год.

По федеральной программе можно будет приобрести билеты по сниженной цене сразу на 25 маршрутов, сообщила пресс-служба перевозчика.

Количество доступных направлений расширилось впервые до 25 направления, что позволяет большему числу пассажиров воспользоваться льготами.

Перечень городов, куда можно полететь по субсидированным тарифам, включает не только Москву, Красноярск и Владивосток, но и Хабаровск.

Санкт-Петербург также вошёл в список льготных маршрутов. До города на Неве откроются рейсы из Калининграда, Иркутска и Владивостока.

Планируется, что данная мера обеспечит широкий охват пассажиров из разных городов страны.

Ранее сообщалось, что количество рейсов из Петербурга в Стамбул станет больше.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью