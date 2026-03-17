Беру минтай и хлеб – а на выходе получаю шикарное блюдо за копейки: нежное, сочное и вкусное – лучше любой колбасы

Многие хозяйки незаслуженно обходят минтай стороной, считая его суховатой и пресной рыбой. А зря. Если правильно его приготовить, то минтай получится нежным, сочным и вкусным. Затмит любую колбасу. Удачным рецептом поделилась кулинарный эксперт Наталья Калнина.
Что потребуется:
- тушка или филе минтая – 1 кг;
- вчершаний батон или белый хлеб – 250 г;
- луковица – 2 шт. или 0,5 кг;
- лимонный сок – 8 столовых ложек;
- подсолнечное масло – 8 столовых ложек;
- соль – 1 чайная ложка;
- молотый черный перец – по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь следует промыть минтай, удалить все лишнее и разделать рыбу на филе. Для удобства можно использовать готовое. Лук нарезать полукольцами.
Хлеб нарезать кубиками, отправить в блендер, добавить 5 столовых ложек подсолнечного масла, 3 столовые ложки лимонного сока и перебить все до крошки.
Смазать противень подсолнечным маслом, выложить луковые полукольца, посолить и поперчить их по вкусу. Выложить минтай и посыпать 1 чайной ложкой соли. Поперчить, полить 5 столовыми ложками лимонного сока и 3 столовыми ложками подсолнечного масла.
Сверху равномерно выложить хлебную крошку. Запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 35-40 минут. Благодаря луку и хлебной крошке минтай получится очень сочным и вкусным. Если хочется сделать блюдо еще более сытным, то можно за 10 минут до готовности посыпать хлебную корочку тертым сыром.
