Опытные хозяйки минтай готовят только так: получается вкуснее колбасы – нежный и сочный

Кулинарный блогер Наталья Цветкова поделилась рецептом нежного и сочного минтая. Блюдо получится очень вкусным, а его приготовление не займет слишком много времени. Идеально подойдет на ужин, если нет времени и сил готовить что-то сложное.
Ингредиенты:
- минтай – 0,5 кг;
- лук – 4 шт.;
- маринованные огурцы – 5 шт.;
- сметана – 150 г;
- кипяток – 250 миллилитров;
- вода – 1/3 стакана;
- соль – 1 чайная ложка или по вкусу;
- смесь перцев – 1/3 чайной ложки;
- черный перец – 1/4 чайной ложки;
- сахар – 1 чайная ложка;
- мука – 1 столовая ложка.
Как приготовить:
Сперва следует разделать минтай на филе и нарезать средними кусками. Лук очистить и нарезать кубиком. Маринованные огурцы нарезать брусками.
На сковороде разогреть небольшое количество подсолнечного масла и пассеровать лук до мягкости. Добавить маринованные огурцы и кипяток. Накрыть сковороду крышкой и томить все на среднем огне 10 минут. По истечении указанного времени всыпать муку, хорошо перемешать и добавить сметану. Поперчить, посолить, всыпать сахар и все хорошо размешать.
Сверху выложить куски минтая. Влить 1/3 стакана воды. Сверху присыпать рыбу перцем. Накрыть сковороду крышкой и тушить 15-20 минут.
Хозяйке на заметку
- Свежесть – ключ к успеху любого блюда. Поэтому важно выбирать минтай с ярким цветом, прозрачными глазами и свежим морским ароматом. Замороженная рыба тоже подойдет, но нужно размораживать ее медленно, в холодильнике.
- При чистке необходимо обязательно убрать черную пленку внутри брюшка. Это источник горьковатого привкуса и неприятного запаха.
- Лимонный сок, уксус, маринад от огурцов не только улучшат вкус рыбы, но и нейтрализуют неприятные ароматы.
