Городовой / Полезное / Опытные хозяйки минтай готовят только так: получается вкуснее колбасы – нежный и сочный
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Похищение девятилетнего петербуржца обернулось страшным преступлением Город
Не сорт, а бриллиант чистой воды: урожайность за гранью разумного, а красив – просто глаз не отвести Полезное
Баня — лучшее лекарство: как петербуржцам советуют спасаться от зимней стужи Город
Не гибрид, а томатная плантация: шпарит помидоры как угорелый даже в холода – урожай собираем бочками Полезное
«Ленфильм» официально передан Петербургу: Беглов обещает патриотическое кино Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Опытные хозяйки минтай готовят только так: получается вкуснее колбасы – нежный и сочный

Опубликовано: 3 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Опытные хозяйки минтай готовят только так: получается вкуснее колбасы – нежный и сочный
Опытные хозяйки минтай готовят только так: получается вкуснее колбасы – нежный и сочный
Legion-Media

Кулинарный блогер Наталья Цветкова поделилась рецептом нежного и сочного минтая. Блюдо получится очень вкусным, а его приготовление не займет слишком много времени. Идеально подойдет на ужин, если нет времени и сил готовить что-то сложное.

Ингредиенты:

  • минтай – 0,5 кг;
  • лук – 4 шт.;
  • маринованные огурцы – 5 шт.;
  • сметана – 150 г;
  • кипяток – 250 миллилитров;
  • вода – 1/3 стакана;
  • соль – 1 чайная ложка или по вкусу;
  • смесь перцев – 1/3 чайной ложки;
  • черный перец – 1/4 чайной ложки;
  • сахар – 1 чайная ложка;
  • мука – 1 столовая ложка.

Как приготовить:

Сперва следует разделать минтай на филе и нарезать средними кусками. Лук очистить и нарезать кубиком. Маринованные огурцы нарезать брусками.

На сковороде разогреть небольшое количество подсолнечного масла и пассеровать лук до мягкости. Добавить маринованные огурцы и кипяток. Накрыть сковороду крышкой и томить все на среднем огне 10 минут. По истечении указанного времени всыпать муку, хорошо перемешать и добавить сметану. Поперчить, посолить, всыпать сахар и все хорошо размешать.

Сверху выложить куски минтая. Влить 1/3 стакана воды. Сверху присыпать рыбу перцем. Накрыть сковороду крышкой и тушить 15-20 минут.

Хозяйке на заметку

  • Свежесть – ключ к успеху любого блюда. Поэтому важно выбирать минтай с ярким цветом, прозрачными глазами и свежим морским ароматом. Замороженная рыба тоже подойдет, но нужно размораживать ее медленно, в холодильнике.
  • При чистке необходимо обязательно убрать черную пленку внутри брюшка. Это источник горьковатого привкуса и неприятного запаха.
  • Лимонный сок, уксус, маринад от огурцов не только улучшат вкус рыбы, но и нейтрализуют неприятные ароматы.

Ранее мы сообщали, как еще можно вкусно приготовить минтай.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью