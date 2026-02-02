Баня — лучшее лекарство: как петербуржцам советуют спасаться от зимней стужи

Многих жителей Петербурга утомили сильные морозы и снегопады. Пока весна не пришла, психолог Сергей Ланг предлагает простые способы борьбы с зимней хандрой, сообщает 78.ru.

Советы психолога

Настроение во многом зависит от нас самих. Чтобы согреться душой, сходите в баню, устройте домашний чай с выпечкой или соберитесь с родными за настольными играми — такие ритуалы создают уют и тепло.

Увеличьте активность

Сергей Ланг рекомендует больше двигаться: занимайтесь дома по онлайн-урокам, отжимайтесь или танцуйте под любимую музыку. Вечером расслабьтесь в ванной или зажгите ароматические свечи.

Планируйте заранее

При новом прогнозе морозов сразу составьте план на эти дни — четкий распорядок облегчит переживание холода.

Избегайте стресса

Не тревожьтесь о долгой зиме и не гадайте о весне, чтобы не нагнетать напряжение. Сосредоточьтесь на текущих действиях для улучшения самочувствия.