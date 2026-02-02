Городовой / Город / Баня — лучшее лекарство: как петербуржцам советуют спасаться от зимней стужи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Опытные хозяйки минтай готовят только так: получается вкуснее колбасы – нежный и сочный Полезное
Похищение девятилетнего петербуржца обернулось страшным преступлением Город
Не сорт, а бриллиант чистой воды: урожайность за гранью разумного, а красив – просто глаз не отвести Полезное
Не гибрид, а томатная плантация: шпарит помидоры как угорелый даже в холода – урожай собираем бочками Полезное
«Ленфильм» официально передан Петербургу: Беглов обещает патриотическое кино Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Баня — лучшее лекарство: как петербуржцам советуют спасаться от зимней стужи

Опубликовано: 2 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Баня — лучшее лекарство: как петербуржцам советуют спасаться от зимней стужи
Баня — лучшее лекарство: как петербуржцам советуют спасаться от зимней стужи
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Многих жителей Петербурга утомили сильные морозы и снегопады. Пока весна не пришла, психолог Сергей Ланг предлагает простые способы борьбы с зимней хандрой, сообщает 78.ru.

Советы психолога

Настроение во многом зависит от нас самих. Чтобы согреться душой, сходите в баню, устройте домашний чай с выпечкой или соберитесь с родными за настольными играми — такие ритуалы создают уют и тепло.

Увеличьте активность

Сергей Ланг рекомендует больше двигаться: занимайтесь дома по онлайн-урокам, отжимайтесь или танцуйте под любимую музыку. Вечером расслабьтесь в ванной или зажгите ароматические свечи.

Планируйте заранее

При новом прогнозе морозов сразу составьте план на эти дни — четкий распорядок облегчит переживание холода.

Избегайте стресса

Не тревожьтесь о долгой зиме и не гадайте о весне, чтобы не нагнетать напряжение. Сосредоточьтесь на текущих действиях для улучшения самочувствия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью