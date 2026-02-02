Не сорт, а бриллиант чистой воды: урожайность за гранью разумного, а красив – просто глаз не отвести

Крупноплодные сорта томатов пользуются значительной популярностью среди садоводов. Их культивирование доставляет истинное удовольствие, поскольку результатом усилий являются вкусные и сочные плоды, пригодные как для непосредственного употребления, так и для консервации. Об одном из таких сортов подробно рассказал агроном, автор Дзен-канала «С грядки к столу».



Эксперт рекомендует к посадке сорт "Беркли Тай Дай Хаат". Данная разновидность культуры пользуется высоким спросом, в связи с чем приобретение семян целесообразно осуществить заблаговременно.



Сорт пригоден для выращивания как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Посев семян на рассаду рекомендуется производить в начале марта. Высадка растений на постоянное место осуществляется после минования угрозы возвратных заморозков.



Кусты томатов достигают высоты до двух метров и требуют формирования в два стебля. Обязательным условием является подвязка растений. Образование пасынков минимально.



Сорт «Беркли Тай Дай Хаат» склонен к жированию, что обуславливает необходимость осторожного применения азотных удобрений. Их избыток может спровоцировать вершинную гниль и снижение урожайности.



Данный сорт характеризуется формированием плодов сердцевидной формы, отличающихся однородностью размера. Томаты обладают уникальной окраской: кожура имеет зелено-золотистый оттенок, а мякоть насыщенный бордовый цвет.



Вкусовые качества томатов представлены приятным сладковатым вкусом и мясистой текстурой. Средняя масса одного плода варьируется в пределах 200–250 граммов. Благодаря своей плотности, эти томаты идеально подходят для приготовления салатов, соков, вяления, консервации и заморозки. Однако, следует отметить короткий срок хранения плодов, что обуславливает необходимость их оперативной переработки.

