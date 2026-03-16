Чудское озеро – место, где Александр Невский разгромил врагов: где расположено и чем известно

Какие тайны хранит в себе Чудское озеро

На границе Эстонии и России (Псковская Область) находится большое пресноводное Чудское озеро – четвертое по величине в нашей стране. Именно там Александр Невский разгромил рыцарей Ливонского ордена. Зимой оно покрыто толстым слоем льда, который держится месяцами. Лето жаркое и влажное, с грозами и дождями. Окружают озеро луга, болота и леса, поблизости живут самые разные птицы и животные.

Как добраться

Проще всего добраться до озера из Санкт-Петербурга или Пскова на автомобиле по трассам Е20 и З60 – поездка займет 3 часа. Некоторые турагентства предлагают экскурсионные туры на автобусах, которые связывают города с Чудским озером.

Чем заняться

Отдых на Чудском озере разнообразный: туристы рыбачат, катаются на лодках и гидроциклах, купаются или просто отдыхают на пляже. На местных турбазах можно заказать водную экскурсию.

Среди пляжей есть как тихие и уединенные, так и многолюдные, где туристам доступно все для комфортного отдыха. У деревень на берегу озера обычно есть свои пляжи. Но будьте внимательны: иногда в теплую погоду озеро цветет и становится непригодным для купания.

На восточном берегу есть много гостиниц и турбаз, предлагающих отдых у воды. Перекусить можно в одном из многочисленных кафе.

Популярностью пользуются кемпинг (отдых в палатке) и глэмпинг (отдых в комфортном домике или шатре с удобствами).

Достопримечательности

Самая популярная достопримечательность – место ледового побоища, где в 1242 году войско Александра Невского одержало сокрушительную победу над войском Ливонского ордена. В деревне Кобылье Городище на восточном берегу залива Чудского озера можно посетить действующую Церковь Архангела Михаила, Памятник Александру Невскому 1992 года, Часовню Св. Трифона на камне 2013 года.

В деревне Самолва есть Музей Ледового побоища и мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной».

У реки Гдовки, впадающей в Чудское озеро, находится город Гдов исторического значения. На его территории сохранились руины каменного оборонительного укрепления, возведенного в 1431 году.

Если вы получите специальный пропуск, то сможете посетить Ремдовский заказник, где обитают редкие виды птиц и животных. Оформить пропуск можно через портал «Госуслуги», в Себеже или на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

А в деревне Ветвеник на берегу Чудского озера есть храм во имя апостолов Петра и Павла, где сочетаются традиции русского зодчества и модерн.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие старинные города в России скоро могут исчезнуть.