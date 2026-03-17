Выживший при падении автобуса с Поцелуева моста отсудил 1,5 млн у виновников трагедии

Единственный уцелевший пассажир аварии с автобусом, свалившимся с Поцелуева моста в Неву в Санкт-Петербурге, где погибли семеро человек, отсудил 1,5 миллиона рублей компенсации у водителя и фирмы-владельца, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Как указано в сообщении, Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск Александра Тверитнева к Рахматшоху Курбонову и ООО «Такси». С Курбонова взыскано 500 тысяч рублей в пользу истца, с ООО «Такси» — 1 миллион рублей.
Как пояснили в судебной пресс-службе, Тверитнев — единственный выживший пассажир той аварии.
В ноябре 2024 года Курбонов получил 6 лет колонии общего режима за падение автобуса с Поцелуева моста в Мойку в мае, унесшее жизни 7 пассажиров. Кроме того, он фиктивно зарегистрировал в своей квартире около 50 мигрантов.
Глава автоколонны компании «Такси» Джахангир Халилов осужден на 5 лет колонии по статье УК РФ о ненадлежащих услугах, не соответствующих требованиям безопасности.