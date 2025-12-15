Городовой / Город / Главная ёлка Дворцовой площади одета в огни до последней иголочки
Главная ёлка Дворцовой площади одета в огни до последней иголочки

Опубликовано: 15 декабря 2025 15:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Новогодняя ель на Дворцовой площади зажгла огни.

В Санкт-Петербурге в преддверии новогодних торжеств засветилась главная городская ель. На Дворцовой площади ёлка зажгла тёплые огни и приобрела праздничное убранство.

Жители и гости города заметили это в воскресенье, 14 декабря, сообщает Neva.Today.

Как и в предыдущем году, оформление ели выполнено в стиле прошлых десятилетий. На ветвях можно увидеть игрушки из советской эпохи, флажки и гирлянды из серпантина.

Такой подход к украшению вновь был выбран после тёплого отклика, который он вызвал у горожан в прошлом сезоне.

Новогоднее дерево будет радовать петербуржцев и туристов на главной площади до 15 января.

Ранее сообщалось, что в разных районах города также открылись традиционные ярмарки. Посетить их можно на Дворцовой, Манежной и Московской площадях.

Автор:
Юлия Аликова
