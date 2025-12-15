В Петербурге на Неве уже можно увидеть «Шустрого бобра»

С 19 декабря по Неве начинает курсировать прогулочное судно ледового класса с говорящим названием «Шустрый бобёр». Это не шутка, а официальный эксперимент по организации зимних экскурсий.
Идея родилась благодаря аномально тёплому прогнозу: по мнению властей, прочный лёд на Неве встанет не раньше середины января. До этого времени двухпалубный теплоход, способный преодолевать небольшие льдины, будет совершать четыре рейса в день. На борту есть два тёплых салона (бар и ресторан) и открытая палуба для самых смелых.
Практические детали: маршрут, цена и скепсис
Маршрут. Днём «Бобёр» будет ходить от причала на Мытнинской набережной до выхода в Финский залив и обратно (чуть более часа). Вечерний маршрут длиннее — до Большеохтинского моста (1 час 45 минут). Если лёд окрепнет, судно переместится на акваторию Малой Невки.
Стоимость. Дневной билет для взрослого обойдётся в 1500 рублей, детский — 1000. Вечерний рейс позиционируется как прогулка с ужином (оплачивается отдельно). Столик на двоих стоит 3700 рублей.
Причал. Отправление — с городского причала на Мытнинской набережной, 3 (недалеко от Петропавловской крепости).
Несмотря на азарт новизны, у многих горожан, помнящих ранние ледоставы, идея вызывает скепсис. Главный вопрос — насколько реально будет поддерживать намеченный маршрут в условиях капризной петербургской зимы. Однако сам факт запуска «зимней навигации» добавляет городу очков в борьбе за внимание туристов, не желающих расставаться с романтикой речных прогулок даже в холода.
Если льды позволят, «Шустрый бобёр» обещает стать самым необычным зимним аттракционом сезона — путешествием по холодной, но по-прежнему величественной Неве.